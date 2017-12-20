أسعار اللحوم والدواجن اليوم الاربعاء 20/12/2017 في الأسواق المصرية

Advertisements

يتسائل الكثيرين عن أسعار اللحوم والدواجن اليوم وخاصة في الفترة الأخيرة بعد أن ارتفعت أسعار الكثير من السلع والمنتجات، التي يحتاجها المواطنون في حياتهم اليومية والتي تندرج تحت مسمى سلع أساسية، وأيضا ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن في الأسواق المصرية، بطريقة لم تشهدها الأسواق المحلية من قبل، وهذا الارتفاع يعانى منه المواطنين حتى الآن وخاصة ذوي الدخل المنخفض، ويوم بعد يوم تطرأ تطورات ومستجدات على أسعار اللحوم والدواجن، فمن هنا يجب التعرف على أسعار اللحوم والدواجن اليوم داخل الأسواق، وما هي أبرز التفاصيل حول أسعار اللحوم والدواجن اليوم في الأسواق، وأسعار اللحوم والدواجن المستوردة، ودور الحكومة في تخفيض أسعار اللحوم والدواجن.

اقرأ ايضًا.. الغرفة التجارية تؤكد على صعوبة وضع تسعيره ثابته على الدواجن ومنتجاتها

Advertisements

بالنسبة إلى أسعار اللحوم اليوم الاربعاء، فقد شهدت الأسواق المصرية اليوم انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم، حيث أصبحت كيلو اللحم البتلو ما بين 120 إلى 130 جنيه، في الأسعار تخلتف من محافظة إلى أخرى، أما كيلو الكندوز بـ 120 جنيه، وسجل كيلو الضأن بـ 140 جنيه، وهذا الانخفاض جاء بعد قلة إقبال المواطنين على شراء اللحوم.

وعن أسعار الدواجن البيضاء اليوم فإن العوامل المؤثرة على أسعار السلع واللحوم فقد أثرت على أسعار الدواجن بصفة خاصة، والتي تركزت في سعر الدولار الأمريكي فى الفترة الماضية وأسعار التكلفة الإنتاجية حيث أدت إلى انخفاض بسيط في أسعار الدواجن وأصبحت تتراوح من 20 إلى 30 جنيه.

أما عن أسعار اللحوم والدواجن المستوردة، في الآونة الأخيرة تم استيراد العديد من اللحوم والدواجن المصرية وتم طرحها في الأسواق مثل اللحوم البرازيلية التي يتراوح سعرها من 70 إلى 80 جنيه، أما عن أسعار الدواجن المستوردة والمجمدة فهي منخفضة ولذلك قد منتجي الدواجن شكوى لفرض رسوم عليها.

وبالنسبة إلى دور الحكومة في تخفيض أسعار اللحوم والدواجن، كانت قد قامت الحكومة بطرح الأسواق التي يوجد بها اللحوم والدواجن ذو الأسعار المنخفضة لمواجهة هذا الغلاء، ومن أجل المواطنين، فحدث انخفاض في الإقبال على شراء اللحوم من الجزارين مما ترتب عليه انخفاض في الأسعار.