اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاربعاء 20/12/2017.. سعر الحديد والأسمنت الآن داخل الأسواق المصرية

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اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاربعاء 20/12/2017.. سعر الحديد والأسمنت الآن داخل الأسواق المصرية
الحديد والأسمنت

أعلن خبراء الاقتصاد فى أحدث التصريحات الصادرة بشأن أسعار الحديد والأسمنت اليوم أنه قد استقر سعر الحديد فى تعاملات البيع والشراء التي جرت اليوم مقارنة بما ورد من أسعار يوم أمس والأيام الماضية، أما عن سعر الأسمنت فى سوق البناء والتعمير قد شهد تحركات جديدة من خلال معاملاته السوقية بالإضافة إلى استمرار غياب الكثير من الشركات المنتجة، ولهذا نستعرض معكم فى هذا المقال أخر التحديثات الرسمية لكلاً من اسعار الحديد والاسمنت في الأسواق المصرية نظرًا لأنهما يعدان من أهم عناصر البناء والتعمير في مصر.

إسم الشركةأقل سعرأعلى سعر
حديد عز12100 جنيه12100 جنيه
حديد بشاي12080 جنيه12080 جنيه
حديد العتال12050 جنيه12050 جنيه
حديد عطيه12000 جنيه12050 جنيه
حديد سرحانغير متاحغير متاح
حديد المراكبي11950 جنيه11950 جنيه
حديد المصريين11950 جنيه11950 جنيه
حديد المعاديغير متاحغير متاح
مصر الكومي11850 جنيه11850 جنيه
حديد العشري11850 جنيه11850 جنيه
حديد الجيوشي11850 جنيه11850 جنيه
حديد مصر ستيل11850 جنيه11850 جنيه
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أسعار الحديد والأسمنت الآن في الأسواق المصرية:

تحرك جديد داخل سوق البناء والتعمير شهدته تعاملات اليوم حيث ورد أن سعر الاسمنت البورتلاندي قد شهد العديد من التغيرات داخل الأسواق المصرية اليوم، فقد انخفضت أسعار بعض شركات المنتجة للأسمنت البورتلاندي مقارنة بما جاء من اسعار يوم امس بينما استقرت أسعار بعض الشركات المنتجة الأخرى داخل السوق، كما غاب عن الساحة العديد من الشركات في ظل التغيرات التي تحدث فى الفترة الحالية داخل سوق الاسمنت.

الشركة إسم المنتجالسعر
الشركة العربيه للأسمنتالمسلحغير متاح
أسمنت النصرالنصرغير متاح
أسمنت اسيوطالمهندس953 جنيه
الفهدالفهد غير متاح
شركة صناعات مواد البناءالتعمير885 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيكغير متاح
أسمنت حورسحورسغير متاح
أسمنت النهضةالصخرة870 جنيه
أسمنت وادي النيلالمصري883 جنيه
لافارج للأسمنتالمخصوص890 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوانأسوان878 جنيه
أسمنت العريشالعسكري883 جنيه
أسمنت سيناءسيناء883 جنيه
الشركة القومية للأسمنتالفاخرغير متاح
السويس للأسمنتالسويس910 جنية
أسمنت بورتلاند طرةطرة910 جنية
أسمنت تكنو تكنوغير متاح
أسمنت حلوانحلوان910 جنية
أسمنت شورىشورىغير متاح
مصر بني سويفمصر بني سويف880 جنيه
السويديالسويدي920 جنيه
جنوب الواديجنوب الوادي875 جنيه
مصر للأسمنت قناالمسله878 جنيه
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أما فيما يخص تعاملات سعر الاسمنت المقاوم فقد شهد استقرارا جديد خلال تعاملات اليوم بعد أن ارتفع بشكل كبير مؤخرًا وغاب عن الساحة بعض شركاتها المنتجة وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات خلال الفترة القادمة.

الشركةإسم المنتجالسعر
أسمنت أسيوط المقاومالمقاوم960 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيك سي وترغير متاح
لافارج للأسمنتقاهر البحار968 جنيه
السويس للأسمنتالسويس سي ووتر950 جنيه
السويديالسويدي المقاوم955 جنيه
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شهدت الأسواق المصرية استقرار الجديد في تعاملات سعر الاسمنت الابيض مقارنة بما ورد من تعاملات يوم أمس و الايام القليله الماضيه حيث استقر سعر الطن من قبل الشركات المنتجة للأسمنت الأبيض خلال التعاملات التي جرت اليوم وتوقعات بمزيد من الارتفاعات خلال الأيام القادمة داخل سوق البناء والتعمير.

إسم الشركةإسم المنتجالسعر
سيناء للأسمنت الأبيضالأبيض العادة1780 جنية
سوبر سيناءسيناء1730 جنية
رويال المنيا للأسمنت الأبيضسوبر رويال1720 جنية
رويال العادةرويالغير متاح
أسمنت حلوان المنياالواحه الأبيض1720 جنية
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وبالنسبة إلى أسعار الأسمنت المخلوط فقد شهد استقرارا جديد فى تعاملاته التي جرت اليوم داخل سوق البناء والتعمير بعد سلسلة من الارتفاعات المتكررة فى كافة أسعار الشركات المنتجة.

الشركةالسعر
اسمنت سيناء النخيلغير متاح
الشركة القومية للأسمنتغير متاح
أسمنت حلوان835 جنيه
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