اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاربعاء 20/12/2017.. سعر الحديد والأسمنت الآن داخل الأسواق المصرية

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أعلن خبراء الاقتصاد فى أحدث التصريحات الصادرة بشأن أسعار الحديد والأسمنت اليوم أنه قد استقر سعر الحديد فى تعاملات البيع والشراء التي جرت اليوم مقارنة بما ورد من أسعار يوم أمس والأيام الماضية، أما عن سعر الأسمنت فى سوق البناء والتعمير قد شهد تحركات جديدة من خلال معاملاته السوقية بالإضافة إلى استمرار غياب الكثير من الشركات المنتجة، ولهذا نستعرض معكم فى هذا المقال أخر التحديثات الرسمية لكلاً من اسعار الحديد والاسمنت في الأسواق المصرية نظرًا لأنهما يعدان من أهم عناصر البناء والتعمير في مصر.

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر حديد عز 12100 جنيه 12100 جنيه حديد بشاي 12080 جنيه 12080 جنيه حديد العتال 12050 جنيه 12050 جنيه حديد عطيه 12000 جنيه 12050 جنيه حديد سرحان غير متاح غير متاح حديد المراكبي 11950 جنيه 11950 جنيه حديد المصريين 11950 جنيه 11950 جنيه حديد المعادي غير متاح غير متاح مصر الكومي 11850 جنيه 11850 جنيه حديد العشري 11850 جنيه 11850 جنيه حديد الجيوشي 11850 جنيه 11850 جنيه حديد مصر ستيل 11850 جنيه 11850 جنيه

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أسعار الحديد والأسمنت الآن في الأسواق المصرية:

تحرك جديد داخل سوق البناء والتعمير شهدته تعاملات اليوم حيث ورد أن سعر الاسمنت البورتلاندي قد شهد العديد من التغيرات داخل الأسواق المصرية اليوم، فقد انخفضت أسعار بعض شركات المنتجة للأسمنت البورتلاندي مقارنة بما جاء من اسعار يوم امس بينما استقرت أسعار بعض الشركات المنتجة الأخرى داخل السوق، كما غاب عن الساحة العديد من الشركات في ظل التغيرات التي تحدث فى الفترة الحالية داخل سوق الاسمنت.

الشركة إسم المنتج السعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح غير متاح أسمنت النصر النصر غير متاح أسمنت اسيوط المهندس 953 جنيه الفهد الفهد غير متاح شركة صناعات مواد البناء التعمير 885 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك غير متاح أسمنت حورس حورس غير متاح أسمنت النهضة الصخرة 870 جنيه أسمنت وادي النيل المصري 883 جنيه لافارج للأسمنت المخصوص 890 جنيه أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 878 جنيه أسمنت العريش العسكري 883 جنيه أسمنت سيناء سيناء 883 جنيه الشركة القومية للأسمنت الفاخر غير متاح السويس للأسمنت السويس 910 جنية أسمنت بورتلاند طرة طرة 910 جنية أسمنت تكنو تكنو غير متاح أسمنت حلوان حلوان 910 جنية أسمنت شورى شورى غير متاح مصر بني سويف مصر بني سويف 880 جنيه السويدي السويدي 920 جنيه جنوب الوادي جنوب الوادي 875 جنيه مصر للأسمنت قنا المسله 878 جنيه

أما فيما يخص تعاملات سعر الاسمنت المقاوم فقد شهد استقرارا جديد خلال تعاملات اليوم بعد أن ارتفع بشكل كبير مؤخرًا وغاب عن الساحة بعض شركاتها المنتجة وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات خلال الفترة القادمة.

الشركة إسم المنتج السعر أسمنت أسيوط المقاوم المقاوم 960 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك سي وتر غير متاح لافارج للأسمنت قاهر البحار 968 جنيه السويس للأسمنت السويس سي ووتر 950 جنيه السويدي السويدي المقاوم 955 جنيه

شهدت الأسواق المصرية استقرار الجديد في تعاملات سعر الاسمنت الابيض مقارنة بما ورد من تعاملات يوم أمس و الايام القليله الماضيه حيث استقر سعر الطن من قبل الشركات المنتجة للأسمنت الأبيض خلال التعاملات التي جرت اليوم وتوقعات بمزيد من الارتفاعات خلال الأيام القادمة داخل سوق البناء والتعمير.

إسم الشركة إسم المنتج السعر سيناء للأسمنت الأبيض الأبيض العادة 1780 جنية سوبر سيناء سيناء 1730 جنية رويال المنيا للأسمنت الأبيض سوبر رويال 1720 جنية رويال العادة رويال غير متاح أسمنت حلوان المنيا الواحه الأبيض 1720 جنية

وبالنسبة إلى أسعار الأسمنت المخلوط فقد شهد استقرارا جديد فى تعاملاته التي جرت اليوم داخل سوق البناء والتعمير بعد سلسلة من الارتفاعات المتكررة فى كافة أسعار الشركات المنتجة.