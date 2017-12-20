بنك الاستثمار فاروس: ارتفاع أسعار الوحدات السكنية 10 % فى عام 2018

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ورد فى أحدث التصريحات الصادرة من وحدات الأبحاث التابعة الى بنك الاستثمار فاروس أنه سوف تشهد أسعار الوحدات السكنية في مصر خلال الفترة المقبلة ارتفاع جديد بنسبة تصل إلى 10% وذلك خلال العام المقبل 2018، كما جاء في التقرير الصادر من البنك مؤخرا انه يتوقع ان تشهد أسعار الوحدات السكنية في البلاد ارتفاع جديد خلال العام المقبل بعد استمرار ارتفاع الأسعار التي شهدها سوق البناء والتعمير خلال العام الجاري.

كما توقع البنك في تصريحاته أنه سوف ترتفع أسعار تكاليف البناء في البلاد خلال العام القادم بنسبة 15 % و السبب في ذلك الارتفاع ورد أنه سوف يكون نتيجة الزيادة المقررة في إجمالي قيمة التكلفة التي طرحت خلال عام 2017 كما اكد على ان هناك زيادة سنوية طبيعيه تقدر بحوالي 5% سوف يتم اضافتها فى العام الجديد على التكاليف الحالية.

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جدير بالذكر أن شركة فاروس قد اكدت على انه خطتها المقررة خلال الفترة القادمة تهدف إلى زيادة المدة الزمنية المقررة على تخصيص الوحدات السكنية بحيث يصبح معدل تقسيطها على مدار 7 سنوات فقط، ومن جهة أخرى تعمل الشركة على تخفيض مساحة الوحدة السكنية لكي تتمكن تقليل آثار تعويم الجنيه المصرى بعد القرار الصادر من البنك المركزي في شهر نوفمبر من العام الماضي والذي كان بشأن تحرير سعر صرف الجنيه المصري داخل البنوك والمصارف فى إطار فعاليات اجراءات عملية الاصلاح الاقتصادي التي تعمل الحكومة المصريه على تنفيذها في البلاد.

وقد جاء السبب وراء هذا القرار الذي اتخذته شركة الاستثمار فاروس أنه يرجع إلى آثار التضخم في كافة الأسعار التي قد اجتاحت الأسواق حيث أكدت التصريحات علي معدلات التضخم قد ارتفعت إلى أكثر من 30 و هذه النسبة لم تصل إليها الاسواق في مصر منذ عام 1968 وهو الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع معدلات التضخم فى الأسواق وزيادة تكلفة البناء والتعمير وارتفاع أسعار العقارات بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي.

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