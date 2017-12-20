سعر الذهب اليوم الاربعاء 20/11/2017.. أسعار الذهب الآن فى محلات الصاغة

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شهد سعر الذهب اليوم ارتفاع جديد في معاملات الصباح مقارنة بما جاء من اسعار يوم أمس حيث ارتفع سعر الذهب الان داخل محلات الصاغة بمقدار 2 جنيه مقابل الأسعار التي وردت فى ختام تعاملاته بالأمس وبعد موجة من الانخفاضات التي قد شهدتها الأسواق منذ فترة حتي وصل سعر الذهب في مصر إلى أدنى مستوى له منذ شهور على أثر انخفاض أسعار الذهب فى البورصة العالمية.

يعد المعدن النفيس أحد أهم المعادن التي يتم التعامل معها داخل الاسواق المصريه، كما صرح أصحاب المعدن النفيس ان سعر الذهب قد ارتفع في تعاملات البيع والشراء التي تمت اليوم وسط توقعات بالمزيد من الارتفاعات داخل محلات الصاغة وخاصة مع بداية العام المالي الجديد وخروج الكثير من الأنباء عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات في مصر في إطار تطبيق خطة الحكومة برفع الأسعار نتيجة عملية الإصلاح الاقتصادي، حيث يتأثر سعر الذهب بهذه العوامل ويترتفع نتيجة ارتفاعاتها.

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في آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في مصر، ورد أن أسعار الذهب عيار 24 قد سجلت حوالي 721.77 جنيه وذلك يعادل حوالي $40.66 دولار، وبالنسبة إلى سعر الذهب في مصر عيار 22 قد سجل حوالي 661.63 جنيه وهو يعادل $37.27 دولار أمريكي، وعن أسعار الذهب عيار 21 631.56 جنيها قد وصلت إلى حوالي $35.58 دولار، وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 18 قد سجلت نحو 541.34 جنيه وذلك يقابله نحو $30.50 دولار أمريكي.

وعن سعر الذهب الآن عيار 14 قد بلغت 421.03 جنيه وذلك يساوي $23.72 دولار، وبالنسبة إلى سعر الذهب اليوم عيار 12 قد سجلت 360.88 جنيه وذلك يعمل $20.33 دولار أمريكي، وفيما يخص أن سعر الذهب في مصر عيار 9 قد بلغت 270.66 جنيه $15.25 دولار.

وبالنسبة إلى أسعار أوقية الذهب قد سجلت حوالي 22,447 جنيه وذلك يعادل $1,265 دولار أمريكي، وعن أسعار جنيه الذهب قد سجلت حوالي 5,053 جنيه وذلك يعادل $284.64 دولار، وفيما يخص أسعار كيلو الذهب قد بلغت نحو 721,769 جنيه وذلك يساوي $40,662 دولار أمريكي.