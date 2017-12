بالصور: شرح طريقة انشاء محفظة بيتكوين خاصة بك

Advertisements

يقدم لكم موقع مصر 365 طريقة إنشاء محفظة بيتكوين خاصة بكم، وهذه المحفظة تتمتع بالعديد من المميزات إذا ما تم مقارنتها مع محفظات البيتكوين الأخرى حيث تتميز هذة المحفظة بسهولة الاستخدام، مع إمكانية تبديل عملة البيتكوين مع عملات أخرى بكل سهولة، والميزة الأهم هي الحصول على نسبة عمولة قليلة جداَّ.

وتتيح محفظة “كوينبيمينت” Coinpayments لمستخدمها إرسال مبالغ نقدية مقتطعة قليلة جداَّ، ونبدأ بشرح التسجيل في المحفظة التي تضم 85 عملة الكترونية من بينها بيتكوين واثريوم والريبل والداش وغيرها من العملات.

Advertisements

في البداية لابد من التسجيل على الموقع من هنا، ونذهب إلى sing up وهذه هي أولى خطوات إنشاء محفظة البيتكوين الخاصة بك.

وبعد الضغط على زر التسجيل ستظهر لنا البيانات المطلوب تدوينها كما هو موضح في الصورة التالية.

في البداية عليك ملئ الخانات الظاهرة بالبيانات الخاصة بك منها username ليتم كتابة اسمك او اسمك المستعار أو لقبك، ثانياً لابد من كتابة email الخاص بك، ثم confirm email ليتم إعادة كتابة البريد الإلكتروني ثم كتابة كلمة السر “password” ثم إعادة كتابة كلمة السر مرة أخرى “verify password” ثم كتابة توقيت المنطقة التابع لها time zone، وأسفل التاريخ يوجد خانات لابد من وضع كلمة صح فيهما.

بعد ملئ جميع الخانات سالفة الذكر ستظهر في أسفل الصفحة حروف وكذلك أرقام ليتم كتابتها في الخانة الفارغة ثم نقوم بالضغط على زر Register، وبعد هذه الرسالة في الغالب سوف يتم ارسال رساله على الإيميل الخاص بك، لابد من الضغط عليها ليتم تفعيل محفظة البيتكوين الخاص بعد ذلك نضغط إلى Log in، ليقوم بعد الضغط عليه وملء بيانات تسجيل الدخول بإرسال كود أخر على البريد الإلكتروني ليتم نسخة وكتابة في المكان المخصص له.

وبعد الضغط على زر Log in سيتم نقلك على الواجهة الرئيسية لمحفظة البيتكوين الخاص بك Your wallet ليتم إنشاء عنوان للمحفظة، وسوف يظهر جميع قوائم العملات، وحتى تقوم باختيار عنوان محفظة البيتكوين الخاص بك اضغط على زر BTC Option لتظهر لك نافذة، نقوم بعدها بالضغط على Receive/ Deposit، نقوم بعدها بالضغط على Add New Deposit Address ليتم إدراج أسم محفظة البيتكوين، ويمكن إنشاء العديد من العناوين بنفس الطريقة السابقة، ويمكن إدراج عناوين إلى العديد من المحافظة الأخرى مثل Dogecoin وغيرها.



بهذة الطريقة يمكنك الآن استقبال العملة التي انشأتم محفظة لها من خلال رابط المحفظة الذي تم انشائة.

ملحوظة هامة،، اذا كنت تريد تحويل البيتكوين او اغيره من العملات الي محفظتك فلابد من استخدام رابطها المخصص الذي انشأناه مسبقاً.