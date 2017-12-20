” النقد الدولي” يناقش اليوم المادة الرابعة للصندوق لصرف الشريحة الثالثة لمصر

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تابع موقع مصر 365 استقبال الدولة المصرية اليوم الموافق يوم الأربعاء العشرين من شهر ديسمبر الجاري لعام 2017 بعثة فنية من “صندوق النقد الدولي” من أجل إجراء مناقشات حول “المادة الرابعة” من النظام الأساسي للمنظمة الدولية، بحسب ما تم الإعلان عنه من قبل المتحدث الرسمي باسم صندوق النقد الدولي “ليل موراي”.

وأعلن “ليل موراي” في تصريحات صحفية عن اعتزام البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي صرف “الشريحة الثالثة” والتي تبلغ قيمتها حوالي ملياري دولار أمريكي من إجمالي قرض تبلغ قيمته حوالي أثنى عشر مليار دولار سوف يتم صرفها على مدار ثلاثة سنوات.

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وأعلنت بعثة “صندوق النقد الدولي” عن الانتهاء منذ شهر نوفمبر السابق لعام 2017 من عملية “المراجعة الثالثة” من برنامج الإصلاح الاقتصادي في جمهورية مصر العربية، بعد قيام الحكومة المصرية بإجراء العديد من التعهدات بالعمل على خفض نسبة التضخم الاقتصادي، ووضع إجراءات حماية من أجل دعم “فئة محدودي الدخل”.

أكد “ليل موراي” أن قرض صندوق النقد الدولي موجة من أجل دعم الموازنة العامة لجمهورية مصر العربية من أجل العمل على تقليل الفجوة التمويلية مع وضع “برامج حماية” للعمل على تمكين فئة “محدودي الدخل” إلى جانب حماية “الطبقات المهمشة”، بالتزامن مع إجراء حزمة من الإجراءات الإصلاحية الضريبية التي تقوم بها الدولة المصرية على “قانون القيمة المضافة وفض المنازعات، وقانون الدخل” بالإضافة إلى “قانون الاستثمار الجديد” والعمل على تنفيذ لائحته.

أعرب “ليل موراي” عن إشادة “صندوق النقد الدولي” خلال الأوقات السابقة على أداء الاقتصادي في جمهورية مصر العربية، بعد إجراء العديد من الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية منها “خفض الدعم على المحروقات” بالإضافة إلى خفض الإنفاق العام للعمل على تقليل نسبة العجز في “الموازنة العامة للدولة المصرية” بحلول العام الجاري الحالي 2017/ 2018.

والجدير بالذكر أن مصادر في الحكومة المصرية رفيعة المستوى قد أعلنت عن احتمال وصول “الشريحة الثالثة” من قرض صندوق النقد الدولي والتي تبلغ حوالي ملياري دولار أمريكي يوم الخميس القادم الموافق الحادي والعشرين من شهر ديسمبر الجاري لعام 2017، بعد أن يتم الانتهاء من اجتماع مجلس صندوق النقد الدولي والمقرر عقده اليوم.

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