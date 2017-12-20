تقرير “الاستثمار” يعلن تأسيس 2155 شركة جديدة خلال شهر نوفمبر 2017

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تابع موقع مصر 365 ارتفاع معدل تأسيس الشركات في جمهورية مصر العربية بالإضافة إلى توسعات بعض الشركات القائمة بالفعل لتصل إلى حوالي 2155 شركة منها 1730 مؤسسة وشركة جديد، بالإضافة إلى قيام ما يقارب من 425 شركة قائمة بالفعل من إجراء توسعات خلال شهر نوفمبر السابق من عام 2017، إذا ما تم مقارنتها بعدد 1462 شركة جديدة وتوسعات لشركات قائمة خلال شهر نوفمبر لعام 2016، ليصل الفارق إلى 693 شركة جديدة.

أصدرت “وزارة الاستثمار والتعاون الدولي” تقريراً أعلنت فيه عن وصول إجمالي رأسمال جميع الشركات القائمة خلال شهر نوفمبر السابق لعام 2017 حوالي 3,9 مليار جنيه مصري، في مقابل 1,6 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر من العام السابق 2016، ليسجل الإرتفاع حوالي 2,3 مليار جنيه مصري.

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كما تضمن تقرير وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أن هناك عدد من القطاعات التي شهدتها “الشركات الجديدة” في الدولة المصرية منها قطاع الخدمات الذي شهد واقع 855 شركة بنسبة 49,4%، أما بالنسبة إلى شركات الاستثمارات الصناعية فقد سجلت حوالي 611 شركة بنسبة ارتفاع 35,3% في الشركات الجديدة، وتم إقامة 101 شركة جديدة في قطاع التشييد والبناء بنسبة 5,8%، أما بالنسبة إلى شركات القطاع السياحي فقد تم تأسيس 27 شركة جديدة بنسبة ارتفاع 1,6%، وشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فقد تم إقامة 85 شركة جديدة بزيادة 4,9%، وفي قطاع الاستثمارات الزراعة فقد تم تأسيس 51 شركة جديدة بنسبة ارتفاع 2,9%.

وأعلن التقرير الاقتصادي أن محافظة القاهرة احتلت المركز الأول في الشركات التي تم تأسيسها حديثاً بنسبة 48,9%، بعدد شركات جديدة 846 شركة، وجاءت محافظة الجيزة في المرتبة الثانية بنسبة 16,5% بعدد 286 شركة جديدة، ثم في المرتبة الثالثة محافظة الشرقية بنسبة 5,7% بعدد شركات جديدة 98، ثم في المرتبة الرابعة محافظة الإسكندرية بنسبة 4,5% بعدد شركات جديدة 77 شركة، والمرتبة الخامسة لمحافظة سوهاج بنسبة 3,1% بعدد شركات جديدة 54 شركة، وباقي الشركات البالغ عددهم 359 شركة موزعين على باقي محافظات جمهورية مصر العربية الأخرى، وأعلن التقرير أن الشركات الجديدة أدت إلى توفير فرص عمل تصل إلى 7300 فرصة عمل مما يؤدي في النهاية إلى زيادة معدلات التنمية الاقتصادية في الدولة المصرية.

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