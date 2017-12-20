“شعبة الثروة الداجنة” تعلن الإنتاج المحلي يغطي 93% من السوق المصري

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أدلى بها “رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية” الدكتور “عبدالعزيز السيد” حيث أعلن أن الإنتاج المحلي من الثروة الداجنة يصل نسبته على 93% من احتياجات جمهورية مصر العربية من الدواجن، على الرغم من ارتفاع إنتاج الثروة الداجنة يوجد إغراق للسوق المصري ببعض من السلع التي يتم استيرادها من الخارج، مما يؤدي إلى العمل على تدمير “صناعة الدواجن المصرية”.

وأوضح الدكتور “عبدالعزيز السيد” أن رئيس جمهورية مصر العربية “عبدالفتاح السيسي” قد أوصى على ضرورة أن يكون هناك حراك إيجابي للعمل على سد الفجوة التي تبلغ حوالي سبعة في المئة، وأشار أن صناعة الدواجن الحالية لديها العديد من المشكلات المتمثلة في “الأعلاف وكذلك مشكلات التدفئة، والأدوية البيطرية”.

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وطالب الدكتور “عبدالعزيز السيد” على ضرورة العمل على إيجاد حلول مناسبة لزيادة صناعة الثروة الداجنة في الدولة المصرية والعمل على تذليل جميع العقبات والمعوقات التي تعيق تطوير الثروة الداجنة التي تعد من أهم القطاعات الغذائية في الدولة المصرية.

وأعلن عضو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن “ثروت الزيني” أن صناعة الدواجن في مصر تمر الآن بفترة عصيبة جداَّ، وأشار أن صناعة الدواجن تعتمد على “القطاع الخاص” بشكل كبير، وأضاف أن القطاع الخاص سواء كان من الشركات أو من المربين يعمل على توفير البروتين الحيواني وكذلك السلع الاستراتيجية على مدار السنوات الماضية.

وأشار “ثروت الزيني” أنه بعد عام 2002 تم تحقيق اكتفاء ذاتي من الثروة الداجنة إلى قيام الدولة المصرية بتصدير الدواجن إلى ستة عشر دولة منها دول إفريقية، وشدد على ضرورة التصدي لما أسماه “الإرهاب الاقتصادي” الذي يسعى إلى كسر الصناعة المحلية المصرية والعمل على اختراق السوق المصري من خلال تصدير منتجات لا يوجد عليها إقبال في خارج الدولة المصرية على الرغم من رواجها داخل الأسواق المصرية وزيادة القبول عليها ويعد هذا من أهم المؤثرات السلبية على الصناعات المحلية المصرية.

وجاء هذه التصريحات خلال المشاركة في فعاليات المؤتمر الذي تم تنظيمه “شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية” اليوم الموافق العشرين من شهر ديسمبر الجاري لعام 2017، تحت عنوان “صناعة الدواجن بين المطرقة والسندان المشكلات والحلول”.

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