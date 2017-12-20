تعرف على أسعار السلع والخدمات المتوقع زيادتها مع عام 2018

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يعلن موقع مصر 365 عن السلع والخدمات التي من المقرر أن يتم زيادة أسعارها خلال العام الجديد 2018، وهذا بسبب موافقة البرلمان المصري على قانون “التأمين الصحي الجديد الشامل” بالإضافة إلى خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة المصرية في الفترة الحالية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.

تأتي على قائمة السلع التي من المقترح أن تشهد أسعارها زيادة مع بداية العام الجديد 2018 هو “السولار والبنزين”، على أن يتم رفع سعر هذه المنتجات البترولية تنفيذاً للبرنامج الاقتصادي لصندوق النقد الدولي الذي يقتضي خفض قيمة دعم الوقود في الدولة المصرية، ولذلك من المؤكد أن تشهد أسعار المنتجات البترولية زيادة خلال العام الجديد.

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ومن الخدمات الأخرى التي من المرجح أن تشهد ارتفاع خلال العام الجديد 2018 هي “المواصلات” نظراً لارتفاع أسعار المنتجات البترولية من “البنزين وكذلك السولار” لابد من ارتفاع تعريفة المواصلات الداخلية بين محافظات جمهورية مصر العربية بالإضافة إلى إدراج رسوم على السير على “الطرق السريعة” لتوفير موارد مالية لقانون التأمين الصحي الجديد الشامل، بقيمة جنية مصري واحد، إلى جانب الرسوم الأصلية مما سيؤدي إلى زيادة أسعار المواصلات بصفة عامة.

كما ستتأثر أيضا قطاع “نقل البضائع وخدمات الشحن” بعد برفع أسعار الوقود إلى جانب الرسوم التي يقتضيها قانون التأمين الصحي الجديد على الطرق السريعة سيؤدي هذا إلى ارتفاع أسعار خدمات نقل البضائع والشحن.

ومن المتوقع أيضا خلال عام 2018 زيادة أسعار “الغاز الطبيعي، والبوتاجاز” في إطار رفع الدعم عن منتجات الطاقة تبعاً لمتطلبات صندوق النقد الدولي الملزمة لخفض الدعم عن الوقود، ومن المتوقع أيضا أن يشهد “قطاع الكهرباء” ارتفاع فكل عام يتم إدراج زيادة جديدة على أسعار الكهرباء تبعاً لتنفيذ خطة رفع الدعم عن الكهرباء في الدولة المصرية وبصورة نهائية خلال عام 2022.

ومتوقع أيضا أن تشهد “أسعار السجائر” ارتفاع خلال العام الجديد بقيمة 75 قرشاً بالتزامن مع بعد تطبيق “قانو التأمين الصحي الجديد الشامل”، وكذلك ستكون هناك زيادة قد أعلن عنها وزير النقل والمواصلات في “تذكرة المترو” مع بداية العام الجديد والتي سيتم ربط قيمتها بعدد المحطات التي يقطعها الراكب بدلاً من السعر الموحد للتذكرة.

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