“النقد الدولي” يوافق على منح مصر “الشريحة الثالثة” من القرض الدولي

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تابع موقع مصر 365 انتهاء المجلس التنفيذي التابع إلى “صندوق النقد الدولي” اليوم الموافق الأربعاء العشرين من شهر ديسمبر الجاري لعام 2017 على منح جمهورية مصر العربية على الشريحة الثالثة من القرض الدولي، بعد أن قام المجلس التنفيذي للصندوق بالمراجعة الثانية للأداء الاقتصادي المصري والاطلاع على خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة المصرية، أعلن صندوق النقد الدولي على استكمال مراجعة حصول جمهورية مصر العربية على 1,432,76 مليون وحدة حقوق سحب بما يعادل اثنين مليار دولار أمريكي.

وبعد موافقة صندوق النقد الدولي على حصول جمهورية مصر العربية على الشريحة الثالثة من القرض الدولي يصل مجموعة المبلغ الإجمالي المتاح في ظل البرنامج الاقتصادي نحو ستة مليارات دولار من القيمة الإجمالية من القرض الدولي بقيمة الإجمالية 12 مليار دولار أمريكي.

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أعلنت البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي التي زارت جمهورية مصر العربية خلال الفترة من الخامس والعشرين من شهر أكتوبر السابق وإلى التاسع من شهر نوفمبر السابق لعام 2017، عن قيام صندوق النقد الدولي بإجراء “المراجعة الثانية” لأداء البرنامج الاقتصادي الإصلاحي الذي يدعمه الصندوق على مدار ثلاث سنوات بقرض دولي إلى جمهورية مصر العربية تبلغ قيمة الكلية حوالي 12 مليار دولار أمريكي.

وقد حصلت جمهورية مصر العربية على شريحتين من القرض الدولي حتى الوقت الراهن بقيمة تصل إلى 2,75 مليار دولار و1,25 مليار دولار من خلال الشريحتين، منذ أن تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في شهر نوفمبر السابق لعام 2016 على منح الدولة المصرية قرض دولي بقيمة إجمالية 12 مليار دولار أمريكي على مدار ثلاث سنوات.

والجدير بالذكر أن “المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي” قد أعلن عن موافقته خلال الحادي عشر من شهر نوفمبر الأسبق من عام 2016، على منح جمهورية مصر العربية قرض دولي على مدار ثلاث سنوات متتالية من أجل العمل على دعم برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة المصرية في الوقت الراهن.

وأعلن “عمرو الجارحي” وزير المالية المصري عن حصول الدولة المصرية خلال بضعة أيام على الشريحة الثالثة من القرض الدولي من صندوق النقد الدولي والتي تبلغ ملياري دولار أمريكي، على أن يتم توجيه هذه الأموال تبعاً لبنود الاتفاق الاقتصادي إلى الاحتياطي الخاص بالنقد الأجنبي في البنك المركزي المصري.

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