الاستثمار تتمكن من فض 304 من المنازعات بقيمة 11.2 مليار جنيه

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أظهرت التقارير الأخيرة أن أعداد الموضوعات التي عُرضت مؤخرا على لجنة فض المنازعات وذلك منذ الجلسة العشرون قد وصلت إلى 304 موضوع، مضيفة أن قيمتها قد وصلت إلى 11.2 مليار جنيه.

كما أضافت التقارير الشهرية التي تقدمها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، أن نحو 42 من المواضيع التي وصلت قيمتها إلى 4.9 مليون جنيه قد تم عرضها في 26 من فبراير الماضي، بينما تم عرض 45 من القضايا بعدما تم عقد اللجنة الحادية والعشرون وصلت قيمتها إلى 867.2 مليون جنيه في تاريخ 26 مارس.

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كما تم عرض 31 موضوع خلال عقد اللجنة الثانية والعشرون بقيمة 722.65 مليون جنيه في يوم 12 أبريل، وتم عرض 30 موضوع خلال عقد اللجنة الثالثة والعشرون بقيمة 985.53 مليون جنيه في يوم 4 مايو وتم عرض 30 موضوع خلال عقد اللجنة الثالثة والعشرون بقيمة 711 مليون جنيه في يونيو، وتم عرض 25 موضوع خلال عقد اللجنة الرابع والعشرون بقيمة 904.44 مليون جنيه في يوليو.

هذا وتم عرض 32 موضوع خلال عقد اللجنة الخامسة والعشرون بقيمة 1.3 مليار جنيه في تاريخ 8 أغسطس، وتم عرض 33 موضوع خلال عقد اللجنة السادسة والعشرون بقيمة 138.9 مليون جنيه في تاريخ 1 أكتوبر، وتم عرض 33 موضوع خلال عقد اللجنة السابعة والعشرون بقيمة 138.9 مليون جنيه في تاريخ 1 أكتوبر، وتم عرض 31 موضوع خلال عقد اللجنة الثامنة والعشرون بقيمة 5.6 مليار دولار في 29 أكتوبر.

كما قامت اللجنة بعرض نحو 4 موضوعات خلال الجسة التاسعة والعشرون التي تم عقدها والتي جاءت في تاريخ 4 نوفمبر من عام 2017.

جاء هذا وفقا للتقارير الشهرية التي تم نشرها مؤخرا من قبل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والتي توضح خلالها كافة التفاصيل التي تتعلق بالقضايا التي يتم مناقشتها من قبل اللجان المنعقدة بصورة مستمرة، وكذلك قيمة القضايا وفقا للوزارة.

وتقوم الوزارة حاليا القيام بجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية من خلال القانون الجديد الذي تم تطبيقه، هذا بجانب الإمتيازات التي تقوم الوزارة بمنحها للمستثمرين الأجانب سعيا وراء الحصول على المزيد من الاستثمارات وبالتالي توفير ما تحتاجه البلاد من عملة صعبة وكذلك فرص عمل جديدة للشباب.

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