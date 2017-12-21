مؤخرا..السوق يشهد ارتفاع كبير في أسعار المعسل

Advertisements

شهدت الفترة الأخيرة اختفاء معسل السلوم من الأسواق، الأمر الذي قد تسبب في ارتفاعات جديدة وغير متوقعة في أسعاره خلال تعاملات تلك الفترة في السوق.

وخلال التصريحات التي قام بها رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني” والتي تعد واحدة من أبرز شركات قطاع الأعمال العام، المحاسب “محمد عثمان هارون”، فقد أكد أن الشركة قد اتخذت إجراءات جديدة تتعلق بالانتاج خلال الفترة الأخيرة.

Advertisements

مضيفا أن تلك الإجراءات تشمل قيام الشركة بالبدء في إنتاج عبوة معسل ذات وزن 800 جرام بسعر يصل إلى 45 جنيه، وذلك بدلا من العبوة التي كانت تقوم بإنتاجها من قبل بوزن 700 جرام وتقوم بطرحها في السوق ليتم بيعها بسعر 30 جنيه.

كما أكد هارون خلال التصريحات التي قام بها إن احتياجات السوق وضرورة الإستجابة لها وخاصة في ظل ارتفاع معدلات الطلب على هذا المعسل هو السبب الرئيسي وراء تغيير خطة الإنتاج التي لجأت إليها الشركة مؤخرا.

وأضاف أيضا أن تغييرات الأوزان قد جاءت خاصة بهذا الوزن الذي تم ذكره من قبل فقط، في حين أن الأوزان الأخرى المعتادة لم تشهد أي تغيير على الإطلاق، ولا تزال يتم إنتاجها كما هي، وأعلن عن تلك الاوزان المعتادة وهي 80 جرام ويتم طرحه في السوق بسعر 5 جنيهات ووزن 150 جرام ويتم طرحه في السوق بسعر 10 جنيهات ووزن 250 جرام ويتم طرحه في السوق بسعر 15 جنيه.

جاء هذا خلال التصريحات التي قام بها رئيس مجلس إدارة الشرقية للدخان، والتي قام خلالها بالكشف عن كافة التفاصيل التي تتعلق بالسبب وراء الارتفاعات الأخيرة التي طرأت على أسعار معسل السلوم، والتي جاءت بعد إختفاء المعسل من السوق بصورة مفاجئة.

حيث جاء هذا بعد أن قامت الشركة بتغيير نوع الإنتاج من المعسل بناء على بعض المقومات التي ظهرت أمام الشركة خلال تعاملات السوق والتي شملت ارتفاع معدلات الإقبال على هذا النوع من المعسل في السوق وكذلك رغبة في سد العجز الذي يشهده السوق بالنسبة لهذا النوع.

اقرأ أيضا: