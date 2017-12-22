نوفر لكم قائمة بأهم الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال 2017

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جاءت المملكة العربية السعودية على رأس الدول المستوردة للصناعات الغذائية في مصر، حيث وصلت قيمة ما يتم استيراده من قبل السعودية إلى 289.14 مليون دولار، هذا خلال الفترة ما بين يناير وحتى نوفمبر من العام الحالي 2017، هذا وفقا للتقارير الأخيرة التي قام المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالإعلان عنها.

بينما احتُلت المرتبة الثانية من قبل ليبيا بقيمة صادرات 144.41 مليون دولار، وكانت المرتبة الثالثة من نصيب الأردن بقيمة 123.83 مليون دولار أما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب الإمارات بقيمة صادرات تصل إلى 107.48 مليون دولار.

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كما كانت المرتب الخامسة من نصيب العراق واستطاعت أن تسجل ما يصل إلى 100.97 مليون دولار، أما المرتبة السادسة فكانت من نصيب اليمن بقيمة صادرات تصل إلى 105.10 مليون دولار، أما بالنسبة للمرتبة السابعة فكانت من نصيب الولايات المتحدة الأمريكية ووصلت قيمتها إلى 89.64 مليون دولار.

وأضافت التقارير أن المرتبة التاسعة كانت من نصيب لبنان ووصلت قيمة الصادرات الخاصة بها إلى 61.68 مليون دولار، أما المرتبة العاشرة فكانت من نصيب السودان والتي وصلت قيمتها إلى 47.11 مليون دولار.

أما بالنسبة لتفاصيل التقارير بخصوص القطاعات النوعية التصديري داخل قطاع الصناعات الغذائية، فقد ذكرت التقارير التالي:

تصل قيمة صادرات الزيوت وراتنجات العطرية إلى نحو 397.37 مليون دولار، بينما تصل قيمة الجبن المطبوخ إلى نحو 151.60 مليون دولار وتصل قيمة مصنعات السكر وصادراته إلى نحو 143.45 مليون دولار وتصل قيمة منتجات المطاحن إلى نحو 108.54 مليون دولار.

وتصل قيمة منتجات المواد الغذائية المتنوعة إلى نحو 83.48 مليون دولار وتصل قيمة البطاطس المصنعة إلى نحو 76.62 مليون دولار وتصل قيمة المركزات والعصائر إلى نحو 79.60 مليون دولار وتصل قيمة محضرات أساسها الحبوب إلى نحو 74.88 مليون دولار وتصل قيمة الجبن الأبيض إلى نحو 69.01 مليون دولار.

وأضافت التقارير أن قيمة الفراولة تقدر بنحو 63.20 مليون دولار وقيمة الفواكه المجففة تقدر بنحو 34.54 مليون دولار، وقيمة الخرشوف تقدر بنحو 34.52 مليون دولار وقيمة المركونة تصل إلى نحو 47.90 مليون دولار وقيمة محضرات الفواكه إلى نحو 40.77 مليون دولار.

وقيمة الشيكولاته إلى نحو 88.90 مليون دولار وقيمة الشيكولاته البيضاء إلى نحو 19.12 مليون دولار وقيمة الخضار المجمد إلى نحو 97.47 مليون دولار وقيمة الزيتون إلى نحو 82.27 مليون دولار وقيمة البن والبن المصنع إلى نحو 17.08 مليون دولار وقيمة عسل النحل إلى نحو 3.21 مليون دولار وقيمة العسل الأسود إلى نحو 20.53 مليون دولار وقيمة الكاكاو ومحضراته إلى نحو 30.96 مليون دولار.

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