الشرقية للدخان تعلن عن 2 يناير موعد لتوزيع الأرباح النقدية

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أعلنت “ايسترن كومباني” الشركة الشرقية للدخان وهي واحدة من أفضل الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام عن الموعد الخاص بتوزيع الأرباح النقدية، وأعلنت المواعد في الثاني من يناير 2018.

وأضافت تقارير الشركة أنها ستقوم خلال الشهر الحالي ومن خلال التعاون مع شركة بريتش أمريكا توباكو بطرح منتج جديد، وسيكون المنتج تحت اسم “بال مال” منه الأحمر والأزرق، وأعلنت الشركة أن المنتج سيتم طرحع للمستهلك في السوق المحلية بسعر 18 جنيه.

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الجدير بالذكر أن المنتج الجديد الذي تستعد الشركة لطرحه هو ثاني منتج ناتج عن تعاون الشرقية للدخان مع برتش أمريكان توباكو، حيث جاء المنتج الأول تحت اسم الفايسروي.

كما وسبق وذكرت الشركة خلال نوفمبر الماضي قيمة الزيادة التي تمت إضافتها على أسعار المنتجات، والتي جاءت بنحو 12.5% إلى 25%، حيث قامت الشركة بناء على قرار من الحكومة المصرية بتطبيق ضريبة القيمة المضافة وبالتالي ارتفعت أسعار المنتجات من جديد.

وخلال الثلاثة أشهر المنتهية من سبتمبر لعام 2017، فقد تمكنت الشركة من تحقيق أرباح بقيمة 1.04 مليار جنيه، هذا في حين أن قيمة الأرباح التي استطاعت الشركة تحقيقها خلال نفس الفترة من العام الماضي قد وصلت وقتها إلى نحو 427.3 مليون جنيه.

كما ذكرت التقارير المعلنة من قبل الشركة، أن قيمة المبيعات قد شهدت ارتفاعات ملحوظة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، ووصلت بعد الارتفاعات إلى نحو 3.17 مليار جنيه، هذا بعد أن وصلت المبيعات في نفس الفترة من العام المالي الماضي إلى نحو 1.9 مليار جنيه، وبالتالي فإن الارتفاعات التي طرأت على قيمة المبيعات قد جاءت بنسبة 65.67%.

جاء هذا خلال التصريحات الأخيرة والتقارير التي صدرت عن شركة الشرقية للدخان، والتي اوضحت خلالها الشركة كافة التفاصيل التي تتعلق بموعد تقسيم الأرباح، وكذلك تفاصيل المنتج الجديد الذي تسعى الشركة لإطلاقه في السوق خلال الشهر الحالي من خلال التعاون مع شركة برتش أند أمريكان توباكو وقيمة التطورات والنجاحات التي استطاعت الشركة تحقيقها خلال الربع الأول من العام المالي الحالي وقيمة الارتفاعات الجديدة.

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