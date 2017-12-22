عائد أذون الخزانة يتراجع إلى 18.74%

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ذكرت وزارة المالية خلال التقارير التي أصدرتها يوم الخميس الماضي، أن العطائيين اللذين قام بهما البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية قد أظهرا تراجع ملحوظ في قيمة العائد.

حيث وصلت قيمة متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 182 يوم قد وصل إلى 18.743% في حين أن أعلى عائد قد تمكن من تسجيل قيمة 18.839 % وكانت قيمة أقل عائد تم تسجيلها تقدر بنحو 17.600% كما وصلت أعداد المرات التي تم خلالها تغطي العطاء إلى نحو 1.8 مرة.

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وأضافت التقارير التي صدرت عن المالية وقتها، أن متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 364 يوم قد نجح وقتها في الوصول إلى قيمة 17.580%، ووصلت قيمة أعلى عائد تم تسجيله وقتها إلى 17.69% وأقل قيمة تم تسجيلها قد وصلت إلى نحو 17.450% كما وصلت أعداد المرات التي تم خلالها تغطية العطاء وفقا للتقارير 2.5 مرة.

الجدير بالذكر أنه في يوم الخميس الماضي قام البنك المركزي بطرح أذون خزانة بقيمة 13.2 مليار جنيه بدلا من وزارة المالية، وجاءت إجراءات الطرح من قبل المركزي بتوفير النفقات التي تحتاجها البلاد والعمل على سد العجز الذي تشهده الموازنة.

ووصلت قيمة الطرح الاول وفقا للبيانات التي تم الإعلان عنها رسميا من قبل البنك المركزي إلى نحو 6 مليارات و 500 مليون جنيه، هذا بالنسبة لأجل 182 يوم، وعلى الجانب الآخر تمكن أجل 357 يوم من تسجيل ما يعادل 6.7 بالنسبة للطرح الثاني.

هذا وتعتبر تلك الطرق هي الطرق التي تقوم الحكومة المصرية بالاستدانة من خلالها، حيث تقوم بطرح أدوات الدين المختلفة والتي تشمل أذون الخزانة والسندات، وتأتي البنوك العامة على رأس المشترين لتلك الأدوات التي تقوم الحكومة بطرحها.

جاء هذا وفقا للتقارير الأخيرة التي قامت وزارة المالية بنشرها يوم الخميس الماضي، وقد ذكرت وزارة المالية خلال التقارير كافة التفاصيل التي تتعلق بعملية الطرح والعائد الذي تمكن المركزي من تحقيقه خلال عملية الطرح، هذا بجانب قيمة التراجع الذي شهدتها العملية وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل وزارة المالية.

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