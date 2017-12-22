هيئة المجتمعات العمرانية تطرح وحدات إدارية وتجارية في المدن الجديدة خلال أيام

Advertisements

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان خلال مجموعة من التصريحات عن إجراءات استعدادها لطرح مجموعة من الوحدات الإدارية والتجارية في عدد من المدن الجديدة.

حيث أضافت الهيئة أنها ستقوم بطرح صيدلية و 6 من المحال التجارية بمساحات تتراوح ما بين 19.5 متر مربع وحتى 39.5 متر مربع وذلك في الحي السكني السادس في السوق التجاري بالمجاورة 31 التابع لمدينة دمياط الجديدة.

Advertisements

ومن المقرر وفقا لتصريحات مصادر هامة تابعة للهيئة، أن يتم طرح تلك الوحدات في ماد علني خاضع لقانون رقم 89 تابع لسنة 1998 والائحة التنفيذية الخاصة به والتعديلات التي تم إجرائها وذلك في يوم 31 من ديسمبر.

وأضافت الهيئة أنها تستعد لطرح صيدلية ونحو 7 من المحال التجارية، مضيفة أن مساحة الوحدات التي سيتم طرحها تتراوح ما بين 19 متر مربع و حتى 40 متر مربع، وسيتم طرح الوحدات في المزاد العلني في مدينة الإنتاج الإعلامي وذلك في مدينة حدائق أكتوبر.

كما أشارت الهيئة أن المزاد العلني من المقرر أن يتم طرحه في يوم الاثنين الموافق 8 يناير المقبل في مدينة السادس من أكتوبر الجديدة.

هذا وتقوم الهيئة أيضا بطرح بوفيه موقف السيرفيس، وتصل مساحته إلى 8 متر مربع تقريبا، وسيتم الطرح وفقا للشروط القائم عليها نظام الإنتفاع السنوي وستكون المدة التي تم تحديدها ثلاثة سنوات وذلك في مدينة النوبارية الجديدة في المزاد العلني.

كما أكدت الهيئة على معاد المزاد العلني والذي من المقرر أن يكون يوم الأربعاء الموافق الثالث من شهر يناير القادم، هذا ومن المقرر أن يخضع المزاد العلني إلى قانون رقم 89 تابع لعام 1998 واللائحة التنفيذية لهذا القانون وكذلك التعديلات التي تم إجرائها عليه خلال الفترة الأخيرة.

جاء هذا وفقا للتقارير الأخيرة التي قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنشرها، والتي توضح تفاصيل الطرح الذي تستعد الهيئة للقيام به خلال الفترة المقبلة وذلك في المدن الجديدة وفقا لمجموعة من الخطط الزمنية التي تم وضعها من قبل الهيئة خلال الفترة الحالية وموعيد وأماكن الطرح كما تم تحديده.

اقرأ أيضا: