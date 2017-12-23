اسعار الحديد والاسمنت اليوم السبت 23/12/2017.. سعر الحديد والأسمنت الآن داخل الأسواق المصرية

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اسعار الحديد والاسمنت اليوم السبت 23/12/2017.. سعر الحديد والأسمنت الآن داخل الأسواق المصرية
الحديد والأسمنت

حالة من الاستقرار شهدها سوق البناء والتعمير تعاملاته بشأن أسعار الحديد والأسمنت التي جرت اليوم، حيث أكد  خبراء الاقتصاد فى أحدث التصريحات الصادرة المتعلقة تعاملات السوق المصري أنه على الرغم من ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت إلا أنه قد شهدوا اليوم حالة جديدة من الاستقرار، حيث استقر سعر طن الحديد فى تعاملات وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات في الفترة القادمة بين جاء استقرار سعر الأسمنت مؤقت بعد سلسل من الارتفاعات الكبيرة بالإضافة إلى استمرار غياب الكثير من الشركات المنتجة، وفى هذا المقال نستعرض معكم أخر المستجدات الرسمية لكلاً من اسعار الحديد والاسمنت في الأسواق المصرية.

إسم الشركةأقل سعرأعلى سعر
حديد عز12100 جنيه12100 جنيه
حديد بشاي12080 جنيه12080 جنيه
حديد العتال12050 جنيه12050 جنيه
حديد عطيه12000 جنيه12050 جنيه
حديد سرحانغير متاحغير متاح
حديد المراكبي11950 جنيه11950 جنيه
حديد المصريين11950 جنيه11950 جنيه
حديد المعاديغير متاحغير متاح
مصر الكومي11850 جنيه11850 جنيه
حديد العشري11850 جنيه11850 جنيه
حديد الجيوشي11850 جنيه11850 جنيه
حديد مصر ستيل11850 جنيه11850 جنيه
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أسعار الحديد والأسمنت الآن في الأسواق المصرية:

استقر سعر الاسمنت البورتلاندي خلال تعاملاته داخل سوق البناء والتعمير الذي قد شهده اليوم حيث أكدت التصريحات على أنه قد سجل سعر الاسمنت البورتلاندي في تعاملاته حالة من الاستقرار بعد العديد من التغيرات التي جرت خلال الأيام الماضية، حيث ارتفع سعر الاسمنت بشكل متتالي في أغلب الشركات مما أثر على حركة التعامل داخل الأسواق وغاب عن الساحة بعض الشركات المنتجة للأسمنت البورتلاندي.

الشركة إسم المنتجالسعر
الشركة العربيه للأسمنتالمسلح938 جنيه
أسمنت النصرالنصرغير متاح
أسمنت اسيوطالمهندس953 جنيه
الفهدالفهد غير متاح
شركة صناعات مواد البناءالتعمير885 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيكغير متاح
أسمنت حورسحورسغير متاح
أسمنت النهضةالصخرة873 جنيه
أسمنت وادي النيلالمصري885 جنيه
لافارج للأسمنتالمخصوص893 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوانأسوان878 جنيه
أسمنت العريشالعسكري883 جنيه
أسمنت سيناءسيناء883 جنيه
الشركة القومية للأسمنتالفاخرغير متاح
السويس للأسمنتالسويس915 جنية
أسمنت بورتلاند طرةطرة915 جنية
أسمنت تكنو تكنوغير متاح
أسمنت حلوانحلوان915 جنية
أسمنت شورىشورىغير متاح
مصر بني سويفمصر بني سويف880 جنيه
السويديالسويدي923 جنيه
جنوب الواديجنوب الوادي875 جنيه
مصر للأسمنت قناالمسله878 جنيه
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شهدت أسواق البناء والتعمير حالة جديدة من الاستقرار في تعاملاتها التي جرت خلال اليوم، حيث شهد سعر الاسمنت الابيض استقرار في عمليات البيع والشراء مقارنة بما ورد من تعاملاته أمس بالإضافة إلى الأيام القليلة الماضية، وقد استقر سعر الطن فيه من قبل الشركات المنتجة للأسمنت الأبيض على مدار الفترة الماضية ولم يتغير بارتفاع أسعار الأسمنت التي طرأت على سوق البناء والتعمير.

إسم الشركةإسم المنتجالسعر
سيناء للأسمنت الأبيضالأبيض العادة1780 جنية
سوبر سيناءسيناء1730 جنية
رويال المنيا للأسمنت الأبيضسوبر رويال1720 جنية
رويال العادةرويالغير متاح
أسمنت حلوان المنياالواحه الأبيض1720 جنية
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وعن سعر الاسمنت المقاوم فقد أكد خبراء الاقتصاد أنه قد شهد اليوم استقرارا جديد مقارنة بما ورد من اسعار في الفترة الأخيرة بعد سلسلة من الارتفاعات والغيابات المتكررة للشركات المنتجة خلال تعاملات البيع والشراء وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات على سعر الطن فيه خلال الفترة القادمة.

الشركةإسم المنتجالسعر
أسمنت أسيوط المقاومالمقاوم960 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيك سي وترغير متاح
لافارج للأسمنتقاهر البحار968 جنيه
السويس للأسمنتالسويس سي ووتر950 جنيه
السويديالسويدي المقاوم955 جنيه
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وفيما يخص أسعار الأسمنت المخلوط فقد شهد خلال تعاملات اليوم ثبات ملحوظ فى تعاملاته التي جرت اليوم مقارنة بما ورد في الأيام الماضية داخل سوق البناء والتعمير بعد سلسلة من التذبذب التي قد ظهرت مؤخرًا فى كافة أسعار الشركات المنتجة.

الشركةالسعر
اسمنت سيناء النخيلغير متاح
الشركة القومية للأسمنتغير متاح
أسمنت حلوان838 جنيه
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