اسعار الحديد والاسمنت اليوم السبت 23/12/2017.. سعر الحديد والأسمنت الآن داخل الأسواق المصرية

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حالة من الاستقرار شهدها سوق البناء والتعمير تعاملاته بشأن أسعار الحديد والأسمنت التي جرت اليوم، حيث أكد خبراء الاقتصاد فى أحدث التصريحات الصادرة المتعلقة تعاملات السوق المصري أنه على الرغم من ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت إلا أنه قد شهدوا اليوم حالة جديدة من الاستقرار، حيث استقر سعر طن الحديد فى تعاملات وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات في الفترة القادمة بين جاء استقرار سعر الأسمنت مؤقت بعد سلسل من الارتفاعات الكبيرة بالإضافة إلى استمرار غياب الكثير من الشركات المنتجة، وفى هذا المقال نستعرض معكم أخر المستجدات الرسمية لكلاً من اسعار الحديد والاسمنت في الأسواق المصرية.

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر حديد عز 12100 جنيه 12100 جنيه حديد بشاي 12080 جنيه 12080 جنيه حديد العتال 12050 جنيه 12050 جنيه حديد عطيه 12000 جنيه 12050 جنيه حديد سرحان غير متاح غير متاح حديد المراكبي 11950 جنيه 11950 جنيه حديد المصريين 11950 جنيه 11950 جنيه حديد المعادي غير متاح غير متاح مصر الكومي 11850 جنيه 11850 جنيه حديد العشري 11850 جنيه 11850 جنيه حديد الجيوشي 11850 جنيه 11850 جنيه حديد مصر ستيل 11850 جنيه 11850 جنيه

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أسعار الحديد والأسمنت الآن في الأسواق المصرية:

استقر سعر الاسمنت البورتلاندي خلال تعاملاته داخل سوق البناء والتعمير الذي قد شهده اليوم حيث أكدت التصريحات على أنه قد سجل سعر الاسمنت البورتلاندي في تعاملاته حالة من الاستقرار بعد العديد من التغيرات التي جرت خلال الأيام الماضية، حيث ارتفع سعر الاسمنت بشكل متتالي في أغلب الشركات مما أثر على حركة التعامل داخل الأسواق وغاب عن الساحة بعض الشركات المنتجة للأسمنت البورتلاندي.

الشركة إسم المنتج السعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 938 جنيه أسمنت النصر النصر غير متاح أسمنت اسيوط المهندس 953 جنيه الفهد الفهد غير متاح شركة صناعات مواد البناء التعمير 885 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك غير متاح أسمنت حورس حورس غير متاح أسمنت النهضة الصخرة 873 جنيه أسمنت وادي النيل المصري 885 جنيه لافارج للأسمنت المخصوص 893 جنيه أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 878 جنيه أسمنت العريش العسكري 883 جنيه أسمنت سيناء سيناء 883 جنيه الشركة القومية للأسمنت الفاخر غير متاح السويس للأسمنت السويس 915 جنية أسمنت بورتلاند طرة طرة 915 جنية أسمنت تكنو تكنو غير متاح أسمنت حلوان حلوان 915 جنية أسمنت شورى شورى غير متاح مصر بني سويف مصر بني سويف 880 جنيه السويدي السويدي 923 جنيه جنوب الوادي جنوب الوادي 875 جنيه مصر للأسمنت قنا المسله 878 جنيه

شهدت أسواق البناء والتعمير حالة جديدة من الاستقرار في تعاملاتها التي جرت خلال اليوم، حيث شهد سعر الاسمنت الابيض استقرار في عمليات البيع والشراء مقارنة بما ورد من تعاملاته أمس بالإضافة إلى الأيام القليلة الماضية، وقد استقر سعر الطن فيه من قبل الشركات المنتجة للأسمنت الأبيض على مدار الفترة الماضية ولم يتغير بارتفاع أسعار الأسمنت التي طرأت على سوق البناء والتعمير.

إسم الشركة إسم المنتج السعر سيناء للأسمنت الأبيض الأبيض العادة 1780 جنية سوبر سيناء سيناء 1730 جنية رويال المنيا للأسمنت الأبيض سوبر رويال 1720 جنية رويال العادة رويال غير متاح أسمنت حلوان المنيا الواحه الأبيض 1720 جنية

وعن سعر الاسمنت المقاوم فقد أكد خبراء الاقتصاد أنه قد شهد اليوم استقرارا جديد مقارنة بما ورد من اسعار في الفترة الأخيرة بعد سلسلة من الارتفاعات والغيابات المتكررة للشركات المنتجة خلال تعاملات البيع والشراء وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات على سعر الطن فيه خلال الفترة القادمة.

الشركة إسم المنتج السعر أسمنت أسيوط المقاوم المقاوم 960 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك سي وتر غير متاح لافارج للأسمنت قاهر البحار 968 جنيه السويس للأسمنت السويس سي ووتر 950 جنيه السويدي السويدي المقاوم 955 جنيه

وفيما يخص أسعار الأسمنت المخلوط فقد شهد خلال تعاملات اليوم ثبات ملحوظ فى تعاملاته التي جرت اليوم مقارنة بما ورد في الأيام الماضية داخل سوق البناء والتعمير بعد سلسلة من التذبذب التي قد ظهرت مؤخرًا فى كافة أسعار الشركات المنتجة.