“إن سي آر” تعتزم طرح صراف آلي لعملة البيتكوين في الإمارات

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تابع موقع مصر 365 إعلان شركة “إن سي آر” عن اعتزام إطلاق “أجهزة صراف العملة الآلي” للعملة الرقمية الإلكترونية البيتكوين في الإمارات ويأتي ذلك في إطار تعاون الشركة مع شركة coin Hub، مما يعمل على تمكن العميل من سحب أو تحويل أو إيداع في عملة البيتكوين.

تهدف شركة إن سي آر إلى إطلاق أجهزة الصراف الآلي للعملة الرقمية الإلكترونية من أجل تمكين جميع المستخدمين من إجراء عمليات السحب النقدي من حساباتهم لعملة البيتكوين من خلال أجهزة الصراف الإلكتروني الآلي والذي تعتزم طرحه في دولة الإمارات.

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وصرحت شركة إن سي آر أن الأجهزة الإلكترونية للصراف الآلي تعد خيار أمام عملاء الشركة من أجل استخدامهم أمام البدء بإجراء عمليات السحب النقدي بدون بطاقة من لحساباتهم الشخصية المخصصة للبيتكوين في شركة coin Hub أو من خلال بطاقات الصراف الآلي من أجل العمل على إجراء المعاملات المالية على الأجهزة العادية.

وبمجرد أن يتم التعرف على العميل من خلال معاملات المالية سيكون بإمكانية معرفة تفاصيل حساباته من العملة الرقمية الإلكترونية من خلال شركة coin Hub، كما يتيح للعميل معرفة جميع حساباته من العملات الرقمية الإلكترونية الخاصة به، على أن تتيح هذه العملية للعميل بعد ذلك اختيار أي من محافظة للعملات الإلكترونية من أجل إدخال المبالغ الذي يريد سحبها أو تحويلها.

وأشارت شركة إن سي آر بعد إطلاق الصراف الآلي الذي سوف يمكن العميل من عرض المبلغ المطلوب من خلال عرضه على الشاشة للتأكيد، وأنه بمجرد تأكيد العميل على عملية صرف النقود أو أي معاملة مالية يريد الانتهاء منها سواء التحويل من أو إلى العملة الرقمية الإلكترونية المشفرة البيتكوين سوف يتم خصم المبلغ من المحفظة التي سوف يقوم العميل باختيارها.

والجدير بالذكر أن العملة الرقمية الإلكترونية البيتكوين فقدت من حجم تعاملاتها حوالي ثلث قيمتها في تداولات خلال الأسبوع الحالي، وتشير تعاملات مساء أمس الجمعة إلى تراجع في قيمة العملة الإلكترونية بقيمة تصل إلى حوالي 14%، مستقرة عند مستوى 13419 دولار لوحدة البيتكوين تباعاً للبيانات التي تشير إليها منصة التداول في العملات الافتراضية coin base مما جعل بيتكوين عند أسوء مستوياتها منذ عام 2013.

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