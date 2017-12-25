أسعار العملات اليوم الاثنين 25/12/2017.. زيادة الطلب ترفع أسعار الموازي

Advertisements

اسعار الدولار والعملات العربية والاجنبية في البنوك العاملة في مصر، هذا وقد استقرت “أسعار العملات” خلال تعاملات اليوم في مصر، نقدم لكم جداول محدثة مباشرة من البنوك.

سعر الدولار اليوم

شهدت تعاملات الدولار اليوم استقرارا ملحوظا في اغلب البنوك العاملة في مصر ، حيث سجل أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي مبلغ 17,79 جنيه ، بينما انحصرت أسعار بيع الدولار إلى ما بين 17,79 و 17,89 جنيها مقابل الدولار الواحد ، اما عن تعاملاته في السوق السوداء فقد سجل 17,86 جنيه للشراء مقابل 17.92 للبيع، والآن مع قائمة أسعار الدولار في كافة البنوك.

Advertisements

سعر الدولار.. جدول محدث لحظياً من البنوك مباشرة.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.7800 17.8800 مصرف ابو ظبي 17.7900 17.8900 البنك الأهلي 17.6900 17.7900 بنك البركة 17.7900 17.8900 بنك القاهرة 17.7500 17.8500 بنك الاسكندرية 17.7900 17.8900 البنك العربي الافريقي 17.7800 17.8800 البنك المركزي 17.7732 17.8732 بنك مصر 17.7000 17.8000 بنك بلوم مصر 17.7850 17.8850 كريدي أجريكول 17.7900 17.8900 بنك التعمير والإسكان 17.7700 17.8700 بنك بيريوس 17.7900 17.8900 المصرف المتحد 17.7900 17.8900 البنك التجاري الدولي 17.7900 17.8900 البنك الأهلي المتحد 17.7900 17.8900 بنك المشرق 17.7900 17.8900 بنك الاستثمار العربي 17.7900 17.8900 البنك الأهلي اليوناني 17.7800 17.8800 بنك HSBC 17.7900 17.8900 بنك سايب 17.7900 17.8900

أما بالنسبة إلى سعر الريال السعودي فقد سجل ألي سعر للشراء 4,74 للشراء مقابل 4,78 جنيه للبيع في كلا السوقين الرسمي والموازي باختلافات طفيفة في بعض البنوك والأماكن ، وفي الجدول التالي نستعرض معكم كافة اسعار الريال السعودي في البنوك.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.7095 4.7753 مصرف-ابو-ظبي 4.7220 4.7704 البنك-الأهلي 4.7270 4.7538 بنك-البركة 4.6678 4.8086 بنك-القاهرة 4.7145 4.7619 بنك-الاسكندرية 4.7438 4.7704 البنك-العربي-الافريقي 4.7142 4.7676 البنك-المركزي 4.7391 4.7660 بنك-مصر 4.7197 4.7467 بنك-بلوم-مصر 4.7424 4.7691 كريدي-أجريكول 4.7188 4.7704 بنك-التعمير-والإسكان 4.6003 4.7796 بنك-بيريوس 4.7434 4.7704 المصرف-المتحد 4.6970 4.7707 البنك-التجاري-الدولي 4.7245 4.7707 البنك-الأهلي-المتحد 4.7100 4.7700 بنك-المشرق 4.7200 4.7700 بنك-الاستثمار-العربي 4.7300 4.7500 بنك-HSBC 4.7400 4.7700

أما بالنسبة لتعاملات اليورو فقد سجل أعلى سعر للشراء 21,07 جنيه بينما سجل أقل سعر بيع 21,10 جنيه، واستقر ايضا سعر الدينار الكويتي حيث سجل ٥٨.٥٥ جنيه للشراء مقابل ٥٨.٩١ للبيع.

اما عن سعر الجنيه الإسترليني فقد سجل أعلي سعر 23,77 جنيه في البنك الاهلي المتحد ومصرف ابوظبي الاسلامي وكريدي اجريكول والمشرق والاستثمار وHSBC غيرهما، بينما انحصرت اسعار البيع مابين 23,80 جنيه و 23,97 جنيه، تبعا لآخر التحديثات الصادرة عن البنوك السالف ذكرها.

أقرا المزيد: أسعار العملات في السوق السوداء الآن.