أسعار العملات اليوم الاثنين 25/12/2017.. زيادة الطلب ترفع أسعار الموازي

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أسعار العملات اليوم الاثنين 25/12/2017.. زيادة الطلب ترفع أسعار الموازي
أسعار صرف العملات الأجنبية

اسعار الدولار والعملات العربية والاجنبية في البنوك العاملة في مصر، هذا وقد استقرت “أسعار العملات” خلال تعاملات اليوم في مصر، نقدم لكم جداول محدثة مباشرة من البنوك.

سعر الدولار اليوم

شهدت تعاملات الدولار اليوم استقرارا ملحوظا في اغلب البنوك العاملة في مصر ، حيث سجل أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي مبلغ  17,79 جنيه ، بينما انحصرت أسعار بيع الدولار إلى ما بين 17,79 و 17,89 جنيها مقابل الدولار الواحد ، اما عن تعاملاته في السوق السوداء فقد سجل 17,86 جنيه للشراء مقابل 17.92 للبيع، والآن مع قائمة أسعار الدولار في كافة البنوك.

سعر الدولار.. جدول محدث لحظياً من البنوك مباشرة.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية17.780017.8800
مصرف ابو ظبي17.790017.8900
البنك الأهلي17.690017.7900
بنك البركة17.790017.8900
بنك القاهرة17.750017.8500
بنك الاسكندرية17.790017.8900
البنك العربي الافريقي17.780017.8800
البنك المركزي17.773217.8732
بنك مصر17.700017.8000
بنك بلوم مصر17.785017.8850
كريدي أجريكول17.790017.8900
بنك التعمير والإسكان17.770017.8700
بنك بيريوس17.790017.8900
المصرف المتحد17.790017.8900
البنك التجاري الدولي17.790017.8900
البنك الأهلي المتحد17.790017.8900
بنك المشرق17.790017.8900
بنك الاستثمار العربي17.790017.8900
البنك الأهلي اليوناني17.780017.8800
بنك HSBC17.790017.8900
بنك سايب17.790017.8900

أما بالنسبة إلى سعر الريال السعودي فقد سجل ألي سعر للشراء 4,74 للشراء مقابل  4,78 جنيه للبيع في كلا السوقين الرسمي والموازي باختلافات طفيفة في بعض البنوك والأماكن ، وفي الجدول التالي نستعرض معكم كافة اسعار الريال السعودي في البنوك.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية4.70954.7753
مصرف-ابو-ظبي4.72204.7704
البنك-الأهلي4.72704.7538
بنك-البركة4.66784.8086
بنك-القاهرة4.71454.7619
بنك-الاسكندرية4.74384.7704
البنك-العربي-الافريقي4.71424.7676
البنك-المركزي4.73914.7660
بنك-مصر4.71974.7467
بنك-بلوم-مصر4.74244.7691
كريدي-أجريكول4.71884.7704
بنك-التعمير-والإسكان4.60034.7796
بنك-بيريوس4.74344.7704
المصرف-المتحد4.69704.7707
البنك-التجاري-الدولي4.72454.7707
البنك-الأهلي-المتحد4.71004.7700
بنك-المشرق4.72004.7700
بنك-الاستثمار-العربي4.73004.7500
بنك-HSBC4.74004.7700

أما بالنسبة لتعاملات اليورو فقد سجل أعلى سعر للشراء 21,07 جنيه بينما سجل أقل سعر بيع 21,10 جنيه، واستقر ايضا سعر الدينار الكويتي حيث سجل ٥٨.٥٥ جنيه للشراء مقابل ٥٨.٩١ للبيع.

اما عن سعر الجنيه الإسترليني فقد سجل أعلي سعر 23,77 جنيه في البنك الاهلي المتحد ومصرف ابوظبي الاسلامي وكريدي اجريكول والمشرق والاستثمار وHSBC غيرهما، بينما انحصرت اسعار البيع مابين 23,80 جنيه و 23,97 جنيه، تبعا لآخر التحديثات الصادرة عن البنوك السالف ذكرها.

 

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