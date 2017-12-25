أسعار العملات اليوم الاثنين 25/12/2017.. زيادة الطلب ترفع أسعار الموازي

اسعار الدولار والعملات العربية والاجنبية في البنوك العاملة في مصر، هذا وقد استقرت “أسعار العملات” خلال تعاملات اليوم في مصر، نقدم لكم جداول محدثة مباشرة من البنوك.
سعر الدولار اليوم
شهدت تعاملات الدولار اليوم استقرارا ملحوظا في اغلب البنوك العاملة في مصر ، حيث سجل أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي مبلغ 17,79 جنيه ، بينما انحصرت أسعار بيع الدولار إلى ما بين 17,79 و 17,89 جنيها مقابل الدولار الواحد ، اما عن تعاملاته في السوق السوداء فقد سجل 17,86 جنيه للشراء مقابل 17.92 للبيع، والآن مع قائمة أسعار الدولار في كافة البنوك.
سعر الدولار.. جدول محدث لحظياً من البنوك مباشرة.
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر إيران للتنمية
|17.7800
|17.8800
|مصرف ابو ظبي
|17.7900
|17.8900
|البنك الأهلي
|17.6900
|17.7900
|بنك البركة
|17.7900
|17.8900
|بنك القاهرة
|17.7500
|17.8500
|بنك الاسكندرية
|17.7900
|17.8900
|البنك العربي الافريقي
|17.7800
|17.8800
|البنك المركزي
|17.7732
|17.8732
|بنك مصر
|17.7000
|17.8000
|بنك بلوم مصر
|17.7850
|17.8850
|كريدي أجريكول
|17.7900
|17.8900
|بنك التعمير والإسكان
|17.7700
|17.8700
|بنك بيريوس
|17.7900
|17.8900
|المصرف المتحد
|17.7900
|17.8900
|البنك التجاري الدولي
|17.7900
|17.8900
|البنك الأهلي المتحد
|17.7900
|17.8900
|بنك المشرق
|17.7900
|17.8900
|بنك الاستثمار العربي
|17.7900
|17.8900
|البنك الأهلي اليوناني
|17.7800
|17.8800
|بنك HSBC
|17.7900
|17.8900
|بنك سايب
|17.7900
|17.8900
أما بالنسبة إلى سعر الريال السعودي فقد سجل ألي سعر للشراء 4,74 للشراء مقابل 4,78 جنيه للبيع في كلا السوقين الرسمي والموازي باختلافات طفيفة في بعض البنوك والأماكن ، وفي الجدول التالي نستعرض معكم كافة اسعار الريال السعودي في البنوك.
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر-إيران-للتنمية
|4.7095
|4.7753
|مصرف-ابو-ظبي
|4.7220
|4.7704
|البنك-الأهلي
|4.7270
|4.7538
|بنك-البركة
|4.6678
|4.8086
|بنك-القاهرة
|4.7145
|4.7619
|بنك-الاسكندرية
|4.7438
|4.7704
|البنك-العربي-الافريقي
|4.7142
|4.7676
|البنك-المركزي
|4.7391
|4.7660
|بنك-مصر
|4.7197
|4.7467
|بنك-بلوم-مصر
|4.7424
|4.7691
|كريدي-أجريكول
|4.7188
|4.7704
|بنك-التعمير-والإسكان
|4.6003
|4.7796
|بنك-بيريوس
|4.7434
|4.7704
|المصرف-المتحد
|4.6970
|4.7707
|البنك-التجاري-الدولي
|4.7245
|4.7707
|البنك-الأهلي-المتحد
|4.7100
|4.7700
|بنك-المشرق
|4.7200
|4.7700
|بنك-الاستثمار-العربي
|4.7300
|4.7500
|بنك-HSBC
|4.7400
|4.7700
أما بالنسبة لتعاملات اليورو فقد سجل أعلى سعر للشراء 21,07 جنيه بينما سجل أقل سعر بيع 21,10 جنيه، واستقر ايضا سعر الدينار الكويتي حيث سجل ٥٨.٥٥ جنيه للشراء مقابل ٥٨.٩١ للبيع.
اما عن سعر الجنيه الإسترليني فقد سجل أعلي سعر 23,77 جنيه في البنك الاهلي المتحد ومصرف ابوظبي الاسلامي وكريدي اجريكول والمشرق والاستثمار وHSBC غيرهما، بينما انحصرت اسعار البيع مابين 23,80 جنيه و 23,97 جنيه، تبعا لآخر التحديثات الصادرة عن البنوك السالف ذكرها.
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