الإسكان تعلن عن الانتهاء من تنفيذ 41 ألف وحدة سكنية تابعة لمشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل

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تمكنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال الفترة الأخيرة من الإنتهاء من تنفيذ نحو 41 ألف وحدة سكنية تابعة لمشروع الإسكان الاجتماعي الذي تعده الوزارة للمواطنين محدودي الدخل خلال 2017.

وخلال التصريحات التي قام بها نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الخاص بشئون التطوير والتنمية، المهندس “عبد المطلب ممدوح”، فقد أكد أن الوزارة قامت بالفعل بالبدء في إجراءات تسليم الوحدات إلى صندوق التمويل العقاري بعد الإنتهاء منها.

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بعدها من المقرر أن يبدأ صندوق التمويل العقاري بصورة مباشرة الإجراءات التي تتعلق باستكمال الإجراءات الخاصة بعملية التخصيص وتسليم الوحدات للحاجزين من المواطنين.

كما ذكر عبد المطلب خلال التصريحات التي قام بها التفاصيل التي تتعلق بالمراكز والمباني الخدمية التي قامت الوزارة بإعدادها في المدن الجديدة، حيث قامت الوزارة بتنفيذ ما يصل إلى 225 مبنى خدمي، شملت المباني الخدمية وفقا للتصريحات 39 حضانة و38 مدرسة ثانوي وأساسي وتجريبي.

بالإضافة إلى المباني الخدمية الأخرى والتي ضمت 79 سوق تجاري و26 وحدة صحية ومركز طبي وما يصل إلى 43 مبنى خدمي عام تضم “نقطة شرطة ونادي رياضي وملاعب خماسية وثلاثية”.

كما أشار عبد المطلب خلال التصريحات التي قام بها إلى المباني الخدمية الأخرى التي تقوم الوزارة خلال الفترة الحالية بالاستعداد لطرحها، وتصل أعداد المباني إلى 104 مبنى خدمي تضم نحو 14 حضانة و32 مدرسة منها الثانوي والتعليم الأساسي والتجريبي.

وأيضا نحو 20 وحدة صحية وما يصل إلى 31 مبنى خدمي منها “نقطة شرطة ونادي رياضي وملاعب خماسية وثلاثية” هذا بالإضافة إلى 23 سوق تجاري قد تم الإعلان عنها خلال التصريحات.

جاء هذا ضمن مجموعة من التصريحات التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الإسكان، والتي ذكرت خلالها كافة التفاصيل التي تتعلق بمشروع الإسكان الاجتماعي وكذلك تفاصيل الوحدات السكنية التي تم طرحها للمواطنين والمراكز الخدمية التي أعدتها الوزارة في المدن الجديدة.

هذا وأكد عبد المطلب أيضا أن الوزارة تقوم بالعمل على تطبيق مجموعة من المخططات الحالية والتي يمكن من خلال الإنتهاء من إجراءات طرح الوحدات السكنية في أقرب فرصة.

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