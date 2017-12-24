تعرف على تفسير مستخدمو عملة بيتكوين للانهيار المفاجئ لسعر العملة

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وجدت حالة من الغياب التام لجميع الخبراء الاقتصاديين الذين يفسرون سبب الانهيار المفاجئ لسعر عملة بيتكوين الافتراضية من 19 إلى 13 ألف دولار وهذا خلال أيام قليلة، وقام جميع مستخدمي العملة بطرح هذه المشكلة للمناقشة عبر الإنترنت ولم يبدوا أي قلق تجاه إنخفاض سعر العملة، وبعضهم وصف هذا بأنه أمر طبيعي وبعض أخر وصفة بأنه شئ طبيعي لارتباطه بموسم الأعياد أو دخول بعض المبتدئين لسوق عملة بيتكوين.

وننقل لكم اليوم أبرز التعليقات الخاصة بجميع مستخدمي العملة الافتراضية بعد الانهيار المفاجئ لها عبر منتدي بيتكوين على الإنترنت، وأولها تصحيح الأوضاع وهذا ما يراه العديد من المستخدمين للعملة وأكدوا أن أنهيار السعر هو أمر طبيعي ولا يوجد به أي شئ يدعو للقلق، وأيضاً أن كل ما يحدث هو تصحيح مسار بعد ارتفاع المسار بشكل كبير خلال الفترة السابقة.

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ومن الجدير بالذكر أيضاً أن البعض رأي أن أنهيار السعر يعود إلى تقييد العملة الواضح وتم وصف هذا بأن العملة أصبحت ضحية لنجاحها الكبير، وأكد أنه لم تكن العملة مستعدة الآن للتداول الجماعي ووجود رسوم لشرائها ومعاملاتها، وأيضاً هي أرتفعت بنسبة كبيرة تصل لـ600 في المائة، وأصبحت في الوقت الحالي مكلفة جداً وأكد أن البيتكوين هي عملة عظيمة ولكنها محدودة من الناحية التكنولوجية.

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يذكر أيضاً أن بعض مستخدمي العملة رجحوا سبب انهيار العملة إلى موسم الأعياد، وأكدوا أن الجميع من الأشخاص يحتاجون إلى عملات نقدية حتى يتسوقون ويحصلون على ما يريدون في الأعياد، ويعتبر التفسير الأرجح الخاص بانهيار أسعارها منذ أن تم طرحها من 2009 حتي وقتنا الحالي، هو أنه قام الكثير منهم ببيعها من أجل الحصول على أموال نقدية وهذا ترتب عليه هبوط أسعار العملة كثيراً عما كانت عليه.

.كما أن رأي البعض الأخر أن السبب الرئيسي في انهيار العملة يعود لدخول العديد من المستخدمين المبتدئين داخل الأسواق، ويأتي هذا بعد الارتفاع الجنوني في أسعارها والتقدم الهائل الذي أحرزته خلال الفترة الماضية، وذلك لأنهم مستخدمين مبتدئين، فيكون لديهم الكثير من التخوفات والقلق وهذا يجعلهم يبيعون العملات بسرعة وبأسعار مخفضة.