سعر الذهب اليوم الاحد 24/12/2017.. أسعار الذهب الآن داخل محلات الصاغة

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تشهد أسعار الذهب داخل محلات الصاغة حالة جديدة من الاستقرار المؤقت خلال تعاملاتها الصباحية التي قد جرت اليوم الاحد، حيث أعلن أصحاب محلات الصاغة أن سعر الذهب اليوم في الأسواق المصرية قد سجل خلال تعاملاته استقرار فى عمليات البيع والشراء مقارنة بما ورد يوم أمس، على الرغم من التذبذب الكبير الذي شهدته أسعار الذهب خلال الفترة الماضية والذي انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ شهور ثم عادت لترتفع من جديد بشكل كبير.

يعد سعر الذهب الآن في محلات الصاغة يشغل بال الكثير من المهتمين بالمعدن النفيس، حيث أكدت المصادر أن سعر الذهب من المتوقع أن يبدأ في الارتفاع وخاصة مع قرب دخول العام المالي الجديد وارتفاع الأسعار في البلاد وهو الأمر الذي سوف يؤثر علي سعر الذهب ويعود بالاسواق إلى حالة الركود مرة أخرى، ليستمر سعر الذهب في مصر على حالة التذبذب في الأيام القادمة ايضًا.

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وعن اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الأحد في البلاد، ورد أن أسعار الذهب والتي تحمل عيار 24 قد سجلت في تعاملات اليوم نحو 727.99 جنيه وذلك يعادل تقريبا $41.01 دولار أمريكي، بينما جاء أن سعر الذهب عيار 22 قد وصل في تعاملاته إلى حوالي 667.33 جنيه وذلك يعادل تقريبا $37.60 دولار، وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 21 قد وصل إلى 637.01 جنيها، حيث تساوي $35.89 دولار أمريكي.

وفيما يخص أسعار الذهب عيار 18 قد وصل إلى 546.00 جنيه وذلك يساوي $30.76 دولار، وبالنسبة إلى ما ورد بشأن سعر الذهب اليوم عيار 14 قد بلغ نحو 424.67 جنيه وذلك يعادل تقريبا $23.92 دولار، وبالنسبة إلى سعر الذهب الآن عيار 12 قد بلغ حوالي 364.00 جنيه وتعادل $20.51 دولار، وعن سعر الذهب الآن عيار 9 سجل نحو 273.00 جنيه وذلك يعادل تقريبا $15.38 دولار، وعن أسعار أوقية الذهب والتي تحمل عيار 22,641 جنيه قد بلغت حوالي $1,276 دولار أمريكي، وبالنسبة إلى أسعار جنيه الذهب قد وصلت إلى حوالي 5,096 جنيه حيث تساوي $287.10 دولار أمريكي، وعن أسعار كيلو الذهب قد بلغت حوالي 727,994 جنيه وذلك يعادل تقريبا $41,013 دولار.