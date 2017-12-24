شاهد بالصور والأسعار تخفيضات هايبر وان على الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية والكهربائية

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هايبر وان من أهم الأماكن الذي تقوم بطرح العديد من المنتجات سواء غذائية أو أجهزة إلكترونية أو هواتف محمولة أو إلكترونية، وهذا ما يبحث عنه جميع المواطنين المصريين خاصة في فترة المناسبات والأعياد، وذلك لأنه يقوم بتقديم العديد من الخصومات والتخفيضات الذي تحظي وتنال إعجاب جميع المواطنين خاصة في ظل الارتفاع الهائل في الأسعار الذي نشهده خلال هذه الأيام.

وقامت مجموعة سلسلة هايبر وان بالإعلان عن جميع العروض والخصومات الذي قد تصل إلى 50 في المائة، وهذا يكون ضمن المهرجان الخاص بالأيام الذهبية ويتم تقديمها بمناسبة نهاية العام، وأيضاً أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد الذي يحتفل به جميع الأقباط في جميع الأنحاء، ولذلك يحتفل معهم هايبر وان بهذه المناسبة.

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ويقوم بتقديم الكثير من الخصومات خاصة على الأجهزة الكهربائية التي ارتفعت أسعارها كثيراً في الآونة الأخيرة، وهذا لأنها مرتبطة بأرتفاع أسعار الدولار وتتأثر جميع الأجهزة الكهربائية بأسعار الدولار، ولذلك يقوم جميع الأشخاص في العديد من المحافظات المصرية بشراء الأجهزة الكهربائية في فترة العروض المقدمة داخل هايبر وان.

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ومن الجدير بالذكر أيضاً أن هذه العروض شملت على شاشات ولاب توب وهواتف محمولة وغيرها الكثير من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، والأجهزة الكهربائية تشمل الثلاجات والغسالات والبوتاجازات و الميكرويف والفرن الكهربي وشاشات التلفاز وغيرها الكثير من الأجهزة الأخري الذي لا يستطيع أحد أن يستغني عنها داخل المنزل.

يذكر أيضاً أن العروض سوف تستمر حتى يوم 29 من شهر ديسمبر الجاري أو حتى نفاذ الكمية الخاصة بجميع المنتجات، وسوف توجد هذه العروض داخل فرعي هايبر وان فرع الشيخ زايد وفرع طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، وشهدت الفروع الذي تقدم تخفيضات إقبال كبير من قبل جميع المواطنين الذين يريدون اقتناء العديد من الأجهزة الكهربائية والالكترونية والهواتف المحمولة.

وسوف نعرض لكم اليوم الصور والأسعار الخاصة بجميع العروض الذين يقومون بتقديمها داخل فرعي هايبر وان، وذلك لمن يريدون شراء هذه المنتجات الذي تقدم من خلالهم ومعرفة أحدث الأسعار الذي وصلت إليها، ووجد التخفيضات الذي تصل إلى 50% من سعر الشراء الحقيقي للأجهزة الكهربائية والإلكترونية والهواتف المحمولة.