وزارة النقل تعلن عن موعد تطبيق الزيادة الجديدة علي أسعار تذاكر المترو

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أوضح وزير النقل الدكتور هشام عرفات أن الوزارة سوف تطبق زيادة أسعار تذكرة المترو عقب الانتهاء من تنفيذ المرحلة الجديدة من خطوط شبكة المترو في شهر أكتوبر 2018 مضيفا أن هناك علاقة ترابطية بين زيادة سعر تذكرة المترو وعدد المحطات التي سوف يركبها المواطن.

وأضاف الدكتور هشام عرفات أن الوزارة قد طبقت الزيادة 2 جنيه علي سعر تذكرة المترو في الفترة الماضية مشيرا إلي تلك الزيادة سوف تربط في شهر أكتوبر المقبل بعدد المحطات تزامنا مع بدء تشغيل المرحلة الجديدة من خطوط المترو ودخول القطارات الخدمة.

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وبحسب تصريحات وزير النقل في برنامج صالة التحرير الذي يبث علي قناة صدي البلد أن أكبر المشاكل التي يعاني منها قطاع النقل لسنوات طويلة هي قلة السياسة السعرية مقابل الخدمات التي توفرها وزارة النقل مضيفا أن السياسة الحالية لتسعير تذكرة المترو خاطئة لأن هناك أكثر من 3 آلاف مواطن يوميا يركبون مترو الأنفاق.

والجدير بالإشارة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أوضح في تصريحاته أمس السبت أثناء افتتاح مشروعات بمدن القناة صعوبة إنشاء وتنفيذ مشروعات جديدة بدون تضاعف سعر تذكرة مترو الأنفاق 3 مرات أو أكثر.

وأوضح وزير النقل في تصريحات سابقة أنه لا يعد زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق من ضمن قائمة إنجازات الوزارة في عام 2017 بل أنه يعتبر قرار تصحيح الأمر الخاطئ الذي استمر لوقت طويل مشيرا إلى تولي شركة فرنسية مهام تطوير وتسويق الأنشطة التجارية للمترو مؤكدا أن الخط الثالث لمترو الأنفاق سوف يكون مثل مترو باريس.

وأضاف الدكتور هشام عرفات أن أبرز إنجازات وزارة النقل أثناء العام الجاري هو مشروع تعديل قانون السكة الحديد الذي يتيح للقطاع الخاص المشاركة في تنفيذ وتشغيل خطوط سكك حديدية جديدة سواء كانت للركاب أو البضائع مشيرا إلي بذل الوزارة العديد من المحاولات السابقة للموافقة على هذا القانون وتطبيق العمل به.

وأكد وزير النقل أن قانون السكة الحديد سوف يساهم في حدوث نقلة كبيرة في قطاع السكك الحديدية المصرية خاصة مع إنشاء شركة جديدة سوف تدير وتشرف علي منظومة القطارات السريعة.

فيديو تصريحات وزير النقل في برنامج صالة التحرير