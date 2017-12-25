خبراء اقتصاد يتوقعون زيادة أسعار الأسماك في 2018

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تابع موقع مصر 365 توقع عدد من خبراء الاقتصاد بارتفاع “أسعار الأسماك” خلال العام الجديد 2018، وذلك بعد أن تلقت جمهورية مصر العربية الشريحة الثالثة من القرض الدولي من “صندوق النقد الدولي”.

وأعلن رئيس شعبة الأسماك بالغرف التجارية أحمد جعفر قائلاً “أتوقع ارتفاع أسعار الأسماك خلال العام الجديد 2018، بالتزامن مع قيام الحكومة المصرية برفع الدعم الجزئي عن المحروقات بعد أن حصلت على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي”، وأضاف أنه يتوقع أن ترتفع أسعار الأسماك بنسبة تصل إلى 20%.

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وأضاف “أحمد جعفر” أنه يتوقع ارتفاع أسماك الأسماك خلال عام 2018 بسبب العديد من العوامل وهي ارتفاع أسعار النقل بعد قيام الحكومة برفع الدعم الجزئي عن المحروقات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، مما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع التكلفة النهائية في أسعار الأسماك، وأشار أن سوق الأسماك في الفترة الحالية يشهد حالة من الركود الشديد، حيث كانت هناك دعوات عديدة بمقاطعة الأسماك، وهذا ما تسبب في خسائر كبيرة لتجارة الأسماك.

وأشار “أحمد جعفر” أن شعبة الأسماك بالغرف التجارية لا ترغب في زيادة أسعار الأسماك حيث أن هذا يؤدي إلى زيادة في حالة الركود الاقتصادي في أسواق الأسماك، وأن شعبة الأسماك ترغب في زيادة نشاط حركة المبيعات خلال الفترات القادمة.

كما أعلن الخبير الاقتصادي “وائل النحاس” أن عدم القيام بوضع دراسات جدوي أو أي خطط للمشروعات السمكية في الدولة المصرية، هذا ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في أسواق الأسماك، وأكد أن المشروعات السمكية التي يتم افتتاحها في الوقت الراهن من الممكن أن تؤثر بشكل كبير في العمل على زيادة المعروض في أسواق الأسماك المصرية.

وأشار “وائل النحاس” أن المشروعات السمكية تحقق مكاسب للدولة المصرية في جلب العملة الصعبة بالإضافة إلى العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي لأسواق الأسماك المحلية المصرية، وأعرب عن أسفة الشديد لسيطرة الحكومة المصرية على معظم المشروعات ومنها مشروع البتلو وكذلك المشروعات السمكية التي يتم تصديرها إلى خارج البلاد وبالتالي لا يقدم أي جديد للمواطن المصري، وأقترح أن يتم طرح “المشروعات السمكية” في بورصة يشارك فيها الشعب المصري.

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