10 %ارتفاع في صادرات السلع الإلكترونية والهندسية خلال 11 شهرا

Advertisements

علي مدى 11 شهرا من العام الجاري ارتفعت صادرات السلع الإلكترونية، والهندسية بنسبة قد تصل إلى 10% لتبلغ حوالي 2.362 مليار دولار، وذلك مقابل 2.142 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2016، كما ذكر التقرير الشهري التى تعلن عنها الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، اليوم الإثنين الموافق 25/11/2017 والتي تم نقله خلال وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن صادرات السلع الهندسية قد شهدت ارتفاعا خلال شهر نوفمبر الماضي بحوالي 2%، ليبلغ ما يقارب من 259 مليون دولار، وذلك مقابل 186 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام السابق.

كما أكد التقرير أيضا أن صادرات الأجهزة الكهربائية قد بلغت خلال 11 شهر حوالي 728.24 مليون دولار، بينما بلغت قيمكة صادرات مصر من مكونات السيارات حوالي 631.81 مليون دولار.

Advertisements

بينما بلغت صادرات الأجهزة الكهربائية حوالي 305.70 مليون دولار، أما سجلت صادرات الكابلات حوالي 443.81 مليون دولار، وهذا البيان يوضح أن صادرات مصر من الأجهزة الكهربائية الإلكترونية قد بلغت خلال 11 شهر 140.75 مليون دولار، أما صادرات وسائل النقل قد بلغت حوالي 80.44 مليون دولار، بينما سجلت صادرات الشفرات 44.94 مليون دولار، وسجلت صادرات الصناعات الأخرى طبية أو فنية حوالي 43.22 مليون دولار.

كما أكد التقرير أن صادرات مصر من المعادن قد بلغت 35.57 مليون دولار، أما الطلمبات والحركات والمراجل قد بلغت نسبة الصادرات الخاصة بهم إلى 14.27 مليون دولار، وبلغت صادرات المعادن والآلات قيمة 9.85 مليون دولار، أما عن صادرات منتجات تشغيل المعادن فقد بلغت نسبة الصادرات إلى 8.67 مليون جنيه، بينما بلغت صادرات الكوالين وسلندرات الأبواب حوالي قيمة 5.97 مليون دولار، وسجلت صادرات أدوات المطبخ والمائدة قيمة 5.94 مليون دولار، وسجلت صادرات الآلات الزراعية نحو 2.63 مليون دولار.

كما أكد التقرير أن ال 10 دول التي استحوذت على نحو 64% من صادرات القطاع تتصدرها الإمارات، بقيمة 290.27 مليون دولار، ويليها شمال أيرلندا وبريطانيا بنسبة 288.30 مليون دولار، وتأتي في المرتبة الثالثة المملكة العربية السعودية بقيمة 251.29 مليون دولار، حيث بلغت نسبة صادرات مصر في السلع الهندسية إلى العراق حوالي 135.28 مليون دولار، وإلى فرنسا قد بلغت نسبة 92.19 مليون دولار، وتأتي الجزائر في المرتبة السادسة وتسجل 91.67 مليون دولار، وإلى ألمانيا الإتحادية قيمة 71.40 مليون دولار، والسوق اللبناني قد سجل حوالي 65.04 مليون دولار، بينما بلغت صادرات السلع الهندسية إلي الأسواق الليبية حوالي 30.39 مليون دولار.

اقرأ أيضا: تعرف علي موعد صرف المعاشات لشهر يناير المقبل