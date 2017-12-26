معدلات تنفيذ مسجد العاصمة الإدارية الجديدة تسجل 60%

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أعلنت رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، اللواء “زكي عابدين” خلال مجموعة من التصريحات الأخيرة التي قام بها عن التطورات التي ظهرت على معدلات تنفيذ مسجد العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة الأخيرة.

حيث أكد عابدين خلال التصريحات التي أعلن عنها لموقع مصر 365 أن الأعمال الإنشائية التي تقوم بها الشركة خلال الفترة الحالية بالنسبة للمسجد تسير بشكل جيد تماما، مضيفا أن الشركة قد تمكنت حتى الآن من الإنتهاء من نحو 60% من الأعمال الإنشائية للمسجد وهو تطور ملحوظ.

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كما أشار إلى أن شركة المقاولون العرب هي الشركة المعمارية القائمة على أعمال تنفيذ المسجد، كما تقوم الحكومة بتوفير التمويل لبناء المسجد من خلال التبرعات التي يتم الحصول عليها، ومن المقرر الإنتهاء من أعمال الإنشاء خلال الفترة الزمنية التي تم تحديدها طبقا للجدول الزمني الموضوع.

هذا وأكد رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة خلال التصريحات التي قام بها، أن عمل شركة العاصمة الإدارية الجديدة مستمر طبقا للمواعيد الموضوعة في الجدول الزمني الخاص بالمشروع، ولفت خلال التصريحات أن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية تقدر بنحو 40 ألف فدان من إجمالي مساحة 170 ألف فدان وهي المساحة الكلية للعاصمة.

هذا وأشار رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة خلال التصريحات التي قام بها إلى قرب موعد الإنتهاء من أعمال إنشاء العاصمة، هذا ومن المقرر أن تكون العاصمة مكتملة الإنشاء وفقا للموعد الذي تم تحديده خلال الجدول الزمني والذي تم الإعلان عنه من قبل أيضا.

وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت انتشار مجموعة من الأخبار بين المواطنين تشير إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة قد تم إنشائها وتخصيص الوحدات السكنية فيها للأغنياء فقط، وهنا جاء رد المسؤولين من الحكومة المصرية القائمين على أعمال الوحدات بها وعلى رأسهم وزير الإسكان تشير إلى أن تلك الأخبار لا أساس لها من الصحة.

مضيفا أن الوزارة قد قامت بإنشاء جميع أنواع الوحدات السكنية والتي تتناسب مع طبقات المجتمع المصري المختلفة، حيث تبدأ الوحدات من وحدات الإسكان الاجتماعي الخاصة بمحدودي الدخل وترتفع حتى الشاليهات والفيلات المخصصة للأغنياء.

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