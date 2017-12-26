“البنك السويسري” يطلق أداة للحد من تقلبات “البيتكوين”

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تابع موقع مصر 365 الثورة المالية التي يشهد الواقع في الوقت الراهن والتي تحتاج إلى مزيد من الشفافية والمساءلة في مجال الصناعة المالية، حيث أن الصناعة المالية في العملات النقدية الإلكترونية الحالية تعتمد على عدم الوساطة وكذلك اللامركزي في جميع الخدمات المالية المصرفية، كما يتم دعمها بتكنولوجيا قوية للبيتكوين التي نمت بشكل كبير خلال السنوات القليلة جداَّ السابقة، والدليل على تجاوز قيمتها حاجز 300 مليار دولار.

ونجحت عملة البيتكوين في أن يتم اعتمادها بشكل رسمي من قبل بعض من الحكومات إلى جانب المؤسسات المالية إلى جانب إطلاق “العقود الآجلة للبيتكوين” أصبحت العملة الإلكترونية مستعدة إلى تسجيل مستويات أكثر ارتفاعاً، ولاتزال عملة البيتكوين التي توصف بأنها عملة شديدة التقلب مجال لرغبة الكثير من المستثمرين للاستثمار بها إلا أن تقلبها وترتب عليه تراجع عدد من المستثمرين في الاستثمار بالبيتكوين.

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يرغب المستثمرين أن تكون هناك أداة تعمل على الحد من تقلبات البيتكوين، لتكون هذه الأداة معتمدة على أنماط الأسواق والتقنية مع التقليل من تعرضهم للمخاطرة، وتقدم البنك السويسري بتقديم هذه الأداة التي تعمل على الحد من تقلبات البيتكوين وتسمى أداة swissquote، وتم تصميم هذه swissquote لتكون بمثابة شهادة مفعلة على “منصة تداول عملة البيتكوين” والتي من اختصاصها أن تحد من تقلبات هذه أسواق تعاملات البيتكوين، عن طريق تمكين المستثمرين في البيتكوين من نقل حصصهم بين عملة البيتكوين وبين الدولار عن طريق حزمة خوارزمية التعلم الآلي للمستثمر، على أن تقدم هذه “الخوارزمية” تحليل عن طريق أنماط تقنية، وكذلك تظهر التقلب المحقق، وضغط البيع والشراء، والعمل على توجيه وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الحد من تقلبات البيتكوين، عن طريق العمل على زيادة قيمة العملات الرئيسية بالدولار الأمريكي والتي تم امتلاكها خلال فترة الهبوط وعدم اليقين.

وتتوقع الخوارزمية في أداة swissquote التي قدمها البنك السويسري للحد من تقلبات البيتكوين الاتجاه على المدى القصير من عائدات المستثمرين المستقبلية بالتحوط أو الأنفاق في اتجاه السوق الحالي، وتعمل أداة البنك السويسري على تخصيص نسبة ما بين 60% إلى 100% من محفظة البيتكوين، ويتم ذلك بناء على مستوى ثقة السوق والتوجهات المستقبلية المتوقعة.

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