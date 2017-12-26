سعر المتر التجاري والسكني في القاهرة الجديدة وأحيائها في 2018

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ارتفعت أسعار المتر السكني بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة في القاهرة الجديدة، هذا بجانب أن مناطق النرجس واللوتس والتجمع أيضا كانت من بين المناطق التي ارتفعت أسعارها مؤخرا، ومن المتوقع وفقا لتصريحات الخبراء في السوق، أن تستمر تلك الارتفاعات خلال تعاملات العام القادم مضيفين أنها ستكون متفاوتة ما بين الأحياء وبعضها.

وخلال التصريحات التي قام بها مؤسس دار تقييم الأملاك العقارية، الخبير العقاري “خالد عاطف”، فقد أشار إلى الارتفاعات الجديدة التي مرت بها أسعار المتر السكني في مدينة القاهرة الجديدة والأحياء التابعة لها، وأضاف خلال التصريحات أن الارتفاعات التي طرأت على الأسعار جاءت على النحو التالي:

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جاءت الارتفاعات الجديدة التي طرأت على سعر المتر في منطقة اللوتس بالقاهرة الجديدة ما بين 2 :3%، حيث وصلت الأسعار بعد تلك الارتفاعات إلى ما بين 9 آلاف وحتى 12 ألف جنيه، حيث كان سعر المتر قبل قرار التعويم وقبل الارتفاعات الأخيرة يقدر بنحو 6 آلاف جنيه.

وصل سعر المتر الإداري خلال الفترة الأخيرة وبعد الارتفاعات الجديدة التي طرأت على الأسعار إلى ما بين 30 وحتى 40 ألف جنيه، هذا بجانب وصول سعر المتر التجاري بعد الارتفاعات أيضا إلى نحو 90 ألف جنيه في شارع تسعين، الجدير بالذكر أن سعر المتر في نفس الشارع قبل الارتفاعات الأخيرة قد قدر بنحو 50 ألف جنيه فيما مضى.

كما أضاف عاطف خلال التصريحات التي قام بها، أن منطقة النرجس التابعة لمدينة القاهرة الجديدة كانت من بين المناطق التي ارتفعت أسعار الأراضي فيها مؤخرا بشكل ملحوظ، مضيفا أن سعر المتر قد وصل مؤخرا بعد الارتفاعات الأخيرة إلى نحو 6500 جنيه.

الجدير بالذكر أن تلك الارتفاعات قد طرأت على السوق خلال الفترة الأخيرة بعد قرار التعويم، والذي اتخذه البنك المركزي في نوفمبر 2016، حيث تسبب هذا القرار في انخفاض القيمة الفعلية للجنيه وبالتالي ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ.

كما وأثرت تلك الارتفاعات أيضا على أسعار العقارات، حيث ارتفعت أسعار العقارات مؤخرا بشكل كبير وعانى السوق من حالة عدم الاستقرار خلال التعاملات، هذا على الرغم من أن سوق العقارات من أكثر الأسواق استقرارا.

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