بداية 2018 تشهد ارتفاع في الطلب على اللحوم بنسبة 85%

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ذكر أعضاء الغرف التجارية خلال مجموعة من التصريحات الأخيرة، أن الارتفاعات الأخيرة التي طرأت على معدلات الإقبال على اللحوم تأتي بسبب الاحتفالات الدينية للأقباط، حيث ارتفعت معدلات الإقبال على اللحوم والدواجن خلال الفترة الأخيرة بنسبة تصل إلى 85%، وأكد الأعضاء أن تلك الارتفاعات لن تؤثر مطلقا على أسعار اللحوم خلال الفترة الحالية.

وخلال التصريحات التي قام بها نائب رئيس شعبة القصابين التابع للغرفة التجارية “محمد شرف”، أن فترة انتهاء صوم الأقباط والتي ستكون مع بداية يناير المقبل، ستشهد ارتفاع كبير في معدلات الطلب على اللحوم البلدية، وستكون قيمة الارتفاع نحو 85%، وأضاف أن فترة انتهاء صوم الأقباط تساعد بشكل كبير في انتهاش سوق المبيعات.

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كما أوضح نائب رئيس شعبة القصابين أنه من المؤكد أن ترتفع معدلات الإقبال على اللحوم في الأعياد، وذلك على الرغم من احتواء الأعياد على الكثير من المستلزمات الأخرى بجانب الأكل والشرب، مؤكدا أن السوق لا يعاني من أي نقص من المعروض من اللحوم المستوردة والمجمدة والبلدية.

كما أشار رئيس شعبة القصابين إلى أسعار اللحوم خلال الفترة القادمة مع ارتفاع الطلب عليها، مضيفا أن الارتفاع في معدلات الإقبال على اللحوم لن يساهم أبدا في رفع أسعار اللحوم، وأن الأسعار تبدأ من 110 وحتى 140 جنيه، وبالتالي فإن الأسعار قد انخفاضت بالمقارنة بفترات ماضية كانت الأسعار تصل خلالها إلى 150 وحتى 160 جنيه للكيلو.

كما وأكد رئيس شعبة الثروة الداجنة، الدكتور “عبد العزيز السيد” على أن الاتحاد العام للغرفة التجارية والإنتاج المحلي يسعى خلال الفترة الحالية للإستعداد لأعياد الأقباط من خلال توفير كافة المستلزمات والاحتياجات في السوق، وقد أشار إلى أن احتمال وجود أي نقص في السوق غير وارد على الإطلاق.

بينما أشار إلى أنه من المحتمل أن تشهد أسعار الدواجن ارتفاعات جديدة مع زيادة الطلب عليها خلال الفترة القادمة مع قدوم أعياد الأقباط، وبالتالي فإنه يمكن الوصول إلى أن سوق الدواجن يختلف عن سوق اللحوم في تحكم معدلات الإقبال في أسعار السوق.

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