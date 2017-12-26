خبراء.. 4 زيادات جديدة فى أسعار السلع والخدمات في العام الجديد

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باقي أيام قليلة ويهل العام الجديد والذي يحمل كثيرا من المفاجآت الغير سارة بالمرة، مع الرغم من أن الإصلاحات الإقتصادية لن تنتهي بعد، مع ذلك فمن المرجح أن تقوم الحكومة بإلغاء الدعم وذلك من خلال رفع أسعار الكهرباء والوقود وأيضا زيادة في أسعار تذاكر المترو التي قد نوه إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في آخر لقاءاته التليفزيونية أنه سوف يرفع سعر تذكرة المترو.

وتقوم مصر 365 برصد أهم 4 زيادات متوقعة، في أسعار الخدمات والسلع:

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زيادة في أسعار فواتير الكهرباء

فمن المتوقع مع حلول العام الجديد 2018 أن تحدث زيادة في أسعار الكهرباء وذلك من ضمن خطة الحكومة حتى تقوم بإلغاء الدعم كاملا في عام 2022، حيث أن الحكومة تقوم برفع أسعار الفواتير منذ عام 2014 وهذه خطة موضوعة هدفها إلغاء الدعم بالكامل في عام 2019، ولكن الحكومة مدت الفترة 3 سنوات أخرى، وفي شهر يوليو الماضي قامت الحكومة برفع أسعار فواتير الكهرباء بنسبة قد تتراوح بين 21.7% و 45.8%.

زيادة في أسعار المواد البترولية

ففي خطة الحكومة أيضا إرتفاع أسعار البنزين والسولار، بقيمة قد تصل إلي 50% وذلك خلال الربع الأول من العام 2018، ويأتي هذا أيضا من خلال الخطة الموضوعة لدعم الوقود بالتدريج، حيث أن الحكومة قامت بإرتفاع أسعار تذاكر الأتوبيس الخاص بالنقل العام بحوالي 50 قرشا غلي التذكرة الواحدة.

زيادة أسعار تذاكر القطارات

حيث أكد وزير النقل أكثر من مرة خلال لقاءات تليفزيونية متعددة، أنه يدرس زيادة أسعار تذاكر القطارات وخاصة أن أسعار التذاكر لم تتغير من عام 1999.

زيادة أسعار تذاكر المترو

حيث أكد وزير النقل علي أنه سوف يقوم بزيادة أسعار تذاكر المترو، وذلك بداية شهر يوليو عام 2018 مؤكدا علي أن سوف يكون سعر التذكرة يبدأ من جنيهين، وذلك لأول تسع محطات علي أن يزيد سعر التذكرة جنيها لكل تسع محطات أخرى، كما أكد أيضا أن الحد الأقصى لسعر تذكرة المترو سيكون 6 جنيهات للخط الكامل، وسوف يسري العمل على الإشتراكات المخفضة لكل من الطلاب، وموظفي الدولة والمدارس والجامعات.

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