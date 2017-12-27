اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاربعاء 27/12/2017.. سعر الحديد والأسمنت داخل الأسواق المصرية

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تستمر تعاملات اسعار الحديد والاسمنت داخل سوق البناء والتعمير تتصدر قائمة المهتمين والمتعاملين داخل الأسواق نظرًا لأهميتها في عملية البناء، حيث يتساءل دائمًا المهتمين بـ سعر الحديد و سعر الاسمنت عن أخر التطورات التي قد جرت في الأسواق نتيجة أخر التعاملات مقارنة بما جاء من أسعار خلال الفترة الماضية، وقد جاء في أخر تحديثات الأسعار أنه بالنسبة إلى سعر طن الحديد فإنه يشهد اليوم استقرار جديد في تعاملاته مقارنة بما ورد من سعر طن الحديد يوم أمس والايام الماضية بينما شهدت الأسواق تقلبات جديدة حول سعر الاسمنت بأغلب الشركات المنتجة خلال اليوم.

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر حديد عز 12100 جنيه 12100 جنيه حديد بشاي 12080 جنيه 12080 جنيه حديد العتال 12050 جنيه 12050 جنيه حديد عطيه 12000 جنيه 12050 جنيه حديد سرحان غير متاح غير متاح حديد المراكبي 11950 جنيه 11950 جنيه حديد المصريين 11950 جنيه 11950 جنيه حديد المعادي غير متاح غير متاح مصر الكومي 11850 جنيه 11850 جنيه حديد العشري 11850 جنيه 11850 جنيه حديد الجيوشي 11850 جنيه 11850 جنيه حديد مصر ستيل 11850 جنيه 11850 جنيه

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أسعار الحديد والأسمنت الآن داخل الأسواق المصرية:

حالة جديدة من التذبذب اجتاحت سوق البناء والتعمير اليوم خلال تعاملات البيع والشراء، حيث عاود سعر الاسمنت بشكل عام إلى التحرك من ثباته في أغلب الشركات، حيث أكدت أحدث التحديثات لأسعار أن سعر الاسمنت البورتلاندي داخل سوق البناء والتعمير قد شهدت عدم استقرار كبير، حيث ارتفعت بعض أسعار الاسمنت البورتلاندي خلال تعاملات اليوم بينما غاب بعض الشركات عن الساحة واستقر القليل من الشركات في أسعارها مقارنة بما ورد يوم امس.

الشركة إسم المنتج السعر أسمنت أسيوط المقاوم المقاوم 960 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك سي وتر غير متاح لافارج للأسمنت قاهر البحار 968 جنيه السويس للأسمنت السويس سي ووتر 950 جنيه السويدي السويدي المقاوم 955 جنيه

مازال الاسمنت الأبيض مستقرًا في تعاملاته داخل الأسواق المصرية ولم يتأثر بما ورد من تغيرات وارتفاعات وهبوط في سعر الأسمنت داخل سوق البناء والتعمير علي مدار الفترة الماضية، حيث ساد عليه حالة جديدة من الاستقرار والثبات.

إسم الشركة إسم المنتج السعر سيناء للأسمنت الأبيض الأبيض العادة 1780 جنية سوبر سيناء سيناء 1730 جنية رويال المنيا للأسمنت الأبيض سوبر رويال 1720 جنية رويال العادة رويال غير متاح أسمنت حلوان المنيا الواحه الأبيض 1720 جنية

على الرغم من غياب أغلب الشركات المنتجة إلا أن أسعار الأسمنت المخلوط قد شهدت ارتفاع جديد خلال تعاملاتها التي قد جرت اليوم داخل السوق المحلي فى كافة المحافظات ليستمر التذبذب على أسعار الأسمنت المخلوط حتى الآن وسط تخوفات من وقوع المزيد من الارتفاعات داخل السوق.

الشركة السعر اسمنت سيناء النخيل غير متاح الشركة القومية للأسمنت غير متاح أسمنت حلوان 840 جنيه

الشركة إسم المنتج السعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 938 جنيه أسمنت النصر النصر غير متاح أسمنت اسيوط المهندس 960 جنيه الفهد الفهد غير متاح شركة صناعات مواد البناء التعمير 890 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك غير متاح أسمنت حورس حورس غير متاح أسمنت النهضة الصخرة 880 جنيه أسمنت وادي النيل المصري 883 جنيه لافارج للأسمنت المخصوص 908 جنيه أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 880 جنيه أسمنت العريش العسكري 895 جنيه أسمنت سيناء سيناء 885 جنيه الشركة القومية للأسمنت الفاخر غير متاح السويس للأسمنت السويس 915 جنية أسمنت بورتلاند طرة طرة 915 جنية أسمنت تكنو تكنو غير متاح أسمنت حلوان حلوان 910 جنية أسمنت شورى شورى غير متاح مصر بني سويف مصر بني سويف 880 جنيه السويدي السويدي 923 جنيه جنوب الوادي جنوب الوادي 878 جنيه مصر للأسمنت قنا المسله 885 جنيه

وعن سعر الاسمنت المقاوم فمازال حتي الآن يشهد ثبات مؤقت داخل سوق البناء والتعمير مقارنة بما ور من أسعار خلال الفترة الماضية وسط وجود بعض التخوفات من ارتفاع جديد في بداية العام المقبل.