اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاربعاء 27/12/2017.. سعر الحديد والأسمنت داخل الأسواق المصرية

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اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاربعاء 27/12/2017.. سعر الحديد والأسمنت داخل الأسواق المصرية
الحديد والأسمنت

تستمر تعاملات اسعار الحديد والاسمنت داخل سوق البناء والتعمير تتصدر قائمة المهتمين والمتعاملين داخل الأسواق نظرًا لأهميتها في عملية البناء، حيث يتساءل دائمًا المهتمين بـ سعر الحديد و سعر الاسمنت عن أخر التطورات التي قد جرت في الأسواق نتيجة أخر التعاملات مقارنة بما جاء من أسعار خلال الفترة الماضية، وقد جاء في أخر تحديثات الأسعار أنه بالنسبة إلى سعر طن الحديد فإنه يشهد اليوم استقرار جديد في تعاملاته مقارنة بما ورد من سعر طن الحديد يوم أمس والايام الماضية بينما شهدت الأسواق تقلبات جديدة حول سعر الاسمنت بأغلب الشركات المنتجة خلال اليوم.

إسم الشركةأقل سعرأعلى سعر
حديد عز12100 جنيه12100 جنيه
حديد بشاي12080 جنيه12080 جنيه
حديد العتال12050 جنيه12050 جنيه
حديد عطيه12000 جنيه12050 جنيه
حديد سرحانغير متاحغير متاح
حديد المراكبي11950 جنيه11950 جنيه
حديد المصريين11950 جنيه11950 جنيه
حديد المعاديغير متاحغير متاح
مصر الكومي11850 جنيه11850 جنيه
حديد العشري11850 جنيه11850 جنيه
حديد الجيوشي11850 جنيه11850 جنيه
حديد مصر ستيل11850 جنيه11850 جنيه
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أسعار الحديد والأسمنت الآن داخل الأسواق المصرية:

حالة جديدة من التذبذب اجتاحت سوق البناء والتعمير اليوم خلال تعاملات البيع والشراء، حيث عاود سعر الاسمنت بشكل عام إلى التحرك من ثباته في أغلب الشركات، حيث أكدت أحدث التحديثات لأسعار أن سعر الاسمنت البورتلاندي داخل سوق البناء والتعمير قد شهدت عدم استقرار كبير، حيث ارتفعت بعض أسعار الاسمنت البورتلاندي خلال تعاملات اليوم بينما غاب بعض الشركات عن الساحة واستقر القليل من الشركات في أسعارها مقارنة بما ورد يوم امس.

الشركةإسم المنتجالسعر
أسمنت أسيوط المقاومالمقاوم960 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيك سي وترغير متاح
لافارج للأسمنتقاهر البحار968 جنيه
السويس للأسمنتالسويس سي ووتر950 جنيه
السويديالسويدي المقاوم955 جنيه
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مازال الاسمنت الأبيض مستقرًا في تعاملاته داخل الأسواق المصرية ولم يتأثر بما ورد من تغيرات وارتفاعات وهبوط في سعر الأسمنت داخل سوق البناء والتعمير علي مدار الفترة الماضية، حيث ساد عليه حالة جديدة من الاستقرار والثبات.

إسم الشركةإسم المنتجالسعر
سيناء للأسمنت الأبيضالأبيض العادة1780 جنية
سوبر سيناءسيناء1730 جنية
رويال المنيا للأسمنت الأبيضسوبر رويال1720 جنية
رويال العادةرويالغير متاح
أسمنت حلوان المنياالواحه الأبيض1720 جنية
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على الرغم من غياب أغلب الشركات المنتجة إلا أن أسعار الأسمنت المخلوط قد شهدت ارتفاع جديد خلال تعاملاتها التي قد جرت اليوم داخل السوق المحلي فى كافة المحافظات ليستمر التذبذب على أسعار الأسمنت المخلوط حتى الآن وسط تخوفات من وقوع المزيد من الارتفاعات داخل السوق.

الشركةالسعر
اسمنت سيناء النخيلغير متاح
الشركة القومية للأسمنتغير متاح
أسمنت حلوان840 جنيه
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الشركة إسم المنتجالسعر
الشركة العربيه للأسمنتالمسلح938 جنيه
أسمنت النصرالنصرغير متاح
أسمنت اسيوطالمهندس960 جنيه
الفهدالفهد غير متاح
شركة صناعات مواد البناءالتعمير890 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيكغير متاح
أسمنت حورسحورسغير متاح
أسمنت النهضةالصخرة880 جنيه
أسمنت وادي النيلالمصري883 جنيه
لافارج للأسمنتالمخصوص908 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوانأسوان880 جنيه
أسمنت العريشالعسكري895 جنيه
أسمنت سيناءسيناء885 جنيه
الشركة القومية للأسمنتالفاخرغير متاح
السويس للأسمنتالسويس915 جنية
أسمنت بورتلاند طرةطرة915 جنية
أسمنت تكنو تكنوغير متاح
أسمنت حلوانحلوان910 جنية
أسمنت شورىشورىغير متاح
مصر بني سويفمصر بني سويف880 جنيه
السويديالسويدي923 جنيه
جنوب الواديجنوب الوادي878 جنيه
مصر للأسمنت قناالمسله885 جنيه
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وعن سعر الاسمنت المقاوم فمازال حتي الآن يشهد ثبات مؤقت داخل سوق البناء والتعمير مقارنة بما ور من أسعار خلال الفترة الماضية وسط وجود بعض التخوفات من ارتفاع جديد في بداية العام المقبل.