سعر الذهب اليوم الاربعاء 27/12/2017.. أسعار الذهب الآن داخل محلات الصاغة

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يشهد سعر الذهب اليوم الاربعاء استقرار جديد فى تعاملاته الصباحية، حيث أعلن أصحاب محلات الذهب أن سعر الذهب الآن قد استقر في تعاملات البيع والشراء مقارنة بما ورد من أسعار الذهب يوم أمس، وعلى الرغم من ثبات سعر الذهب في مصر اليوم إلا أنه مازال يخضع إلى العديد من العوامل التي تؤثر فيه بشكل كبير وتعيقه عن الثبات في تعاملاته مما يؤثر علي حركة البيع والشراء داخل محلات الصاغة.

يعد سعر الذهب الآن من أبرز اهتمامات الأفراد في العديد من الدول العربية والاجنبية نظرًا باعتباره ركيزة أساسية في التعاملات ويسعي الكثيرين إلى اقتنائه ليكون ركيزة لهم في مواجهة الأيام وتقلباتها على الرغم من ارتفاعه بشكل كبير فى المحلات نتيجة ارتفاعه عالميا داخل بورصة الذهب، ولهذا نستعرض لكم من خلال موقعنا مصر 365 أبرز ما جاء بشأن أسعار الذهب الآن داخل محلات الصاغة بعد أخر تحديث للأسعار.

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جاء في آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في مصر، أن أسعار الذهب في البلاد والتي تبلغ عيار 24 قد سجلت حوالي 734.40 جنيه وذلك يوازي $41.33 دولار أمريكي، بينما ورد أن سعر الذهب في مصر عيار 22 قد سجل في تعاملاته حوالي 673.21 جنيه حيث تعادل $37.88 دولار، أما عن أسعار الذهب عيار 21 قد سجلت حوالي 642.62 جنيه $36.16 دولار أمريكي.

وقد أعلن أصحاب محلات الصاغة في البلاد أنه بالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 18 قد بلغت حوالي 550.81 جنيه حيث تعادل $31.00 دولار، وبالنسبة إلى سعر الذهب عيار 14 قد سجل حوالي 428.40 جنيه وتقابل نحو $24.11 دولار أمريكي، وفيما يخص سعر الذهب عيار 12 قد وصلت إلى 367.20 جنيه حيث تعادل $20.66 دولار.

وفيما يخص سعر الذهب والذي يحمل عيار 9 قد سجل حوالي 275.40 جنيه حيث تعادل $15.50 دولار أمريكي، وفيما يخص أسعار أوقية الذهب قد وصلت إلى 22,840 جنيه حيث تعادل $1,285 دولار، وأن أسعار جنيه الذهب قد سجلت حوالي 5,141 جنيه مقابل نحو $289.30 دولار أمريكي، وفيما يخص اسعار كيلو الذهب قد وصلت إلى 734,404 جنيه حيث تعادل $41,328 دولار.