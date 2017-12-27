تعرف على أهم مميزات العدد الكهربي الذكي الجديد

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تعتبر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من أهم الوزارات الذي تقوم بتقديم وتوفير جميع الخدمات الخاصة بالمواطنين، وهي تقدم وتحسن أفضل مستوى لخدمة جميع المواطنين المصريين في كل مكان، وتوفر العدادات الذكية الجديدة الذي تسهل وتوفر جهد كبير على جميع المواطنين وهي تعتبر من أهم وأحدث العدادات الكهربائية.

لذلك قامت وزارة الكهرباء بالإعلان عن خطتها الحديثة وهي التحويل من الشبكة النمطية الحالية إلى شبكة ذكية، وهي الذي يتم من خلالها استخدام التكنولوجيا الجديدة و الحديثة ونظم المعلومات، ومتخصصة في تركيب 250 ألف عداد كهرباء ذكي، وهذا في نطاق حوالي 6 شرمات توزيع “RFP 1” وذلك يتم من خلاله طرح العديد من التساؤلات الخاصة عن الاختلاف الذي يتم تحديثه من خلال العداد الجديد.

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ويريد جميع المواطنين المصريين معرفة ما هي التفاصيل الخاصة بالمشروع، ويريدون أيضاً أن يعرفوا ما هو العداد الذكي الجديد وأهم المميزات الذي يحمله ويقدمه لجميع المواطنين المصريين، وأولاً يتم تنفيذ المشروع من خلال خمس شركات وهي ZTE الصينية وشركة ساجيمكوم الفرنسية، إسكرا إمكو المصرية، السويدي إلكتروميتر المصرية، هاواوي الصينية.

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ثانياً في حالة نجاح المرحلة الأولي سوف يتم التعميم وتركيب حوالي 40 مليون عداد، ثالثاً العداد يوجد به شريحتين لنقل جميع البيانات بشكل مباشر ومركز التحكم القومي لشبكة الكهرباء، رابعاً تكلفة العداد الذكي يتكلف بجميع مشتملاته حوالي 2000 جنيه مصري، خامساً العداد يرتبط بشكل مباشر والتوزيع التابع لها.

سادساً وجود العداد المزود بخاصية التمكن المشترك من خلال الحصول على معلومات عن استهلاك الكهرباء، سابعاً ويتم شحن العداد عن بعد وهذا يكون بدون كارت شحن العداد الذكي الجديد، ثامناً المحاسبة بنفس أسعار الكهرباء ووجود العديد من الشرائح الخاصة بالاستهلاك الحالي وهذا يكون دون وجود أي زيادة، تاسعاً يساعد في ترشيد إستهلاك الطاقة الكهربائية.

عاشراً هو يحدد ويحلل أسرع أداء للشبكة الكهربائية وهذا ما يبحث عنه جميع المستهلكين، الحادي عشر سهولة التنفيذ الخاص به من خلال أستعمال التعريفة الموحدة له بوقت محدد، الثاني عشر رصد ومعرفة العديد من الأماكن المخصصة لسرقات التيارات الكهربائية والتحكم فيها والبحث عن العديد من الأشياء الخاصة بالعداد الذكي.