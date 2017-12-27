4 مؤسسات استثمارية تتوقع ارتفاع الدولار إلى 20 عام 2018

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تشهد هذه الأيام إرتفاع ملحوظ في أسعار العملة الخضراء، حيث بلغ متوسط البيع في البنوك حوالي 16.87 جنيه، بينما سجل سعر الشراء حوالي 17.77 جنيه، وهذا وفقا لما جاء في بيانات البنك المركزي المصري.

وتوقع عدد كبير من الخبراء في غصون الأيام القادمة أن تشهد إرتفاع في سعر الدولار، وذلك الارتفاع جاء لعدة أسباب أهمها أن الشركات سوف تقوم بإنهاء جميع الميزانيات، و بالإضافة إلي بداية موسم الاستيراد، مما يزيد الطلب أكثر علي الدولار الأمريكي بشكل كبير، وذلك فضلا عن موسم الكريسماس والأعياد.

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قام البنك المركزي بتحريك سعر صرف الجنيه، وأيضا التسعير وفقا لآليات العرض والطلب، بحيث لا يتدخل البنك المركزي أو الحكومة المصرية في تحديده ، بينما سوف يتم تحديده بشكل تلقائي وهذا من خلال سوق العملات وذلك من خلال آلية العرض والطلب.

والتي بدورها قد تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملة الأجنبية، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تخفيض الجنيه بنسبة تصل إلى 48%.وتوقعت عدد من بنوك الاستثمار أن يستمر ارتفاع سعر الدولار في الفترة القادمة، وذلك بقدوم العام الميلادي الجديد 2018 ومن أهم هذه البنوك :

وكالة ستاندر آند بورز العالمية: حيث توقعت ارتفاع الدولار خلال نهاية العام ليصل إلي 21.5 وأكدت الوكالة على أن سعر الصرف لن ينخفض مقابل الدولار في السنوات التالية.

بنك الاستثمار أرقام كابيتال، كما توقع البنك أن يتراوح سعر صرف الدولار أمام الجنيه ما بين 16.5 و 19.5 ، ورجح البنك في تقرير له أنه يتوقع تراجع سعر العملة الخضراء إلى عودة السياحة ، وبالأخص السياحة الروسية باعتبارها من أهم مصادر العملة الصعبة في مصر.

بنك استثمار “سي آي كابيتال”، حيث توقع البنك إرتفاع في سعر الدولار في الأعوام القادمة حتي يصل إلي 18.5 و 19.70 ، وهذا نتيجة زيادة الطلب عليه من المستوردين والأجانب.

أما عن بنك استثمار فاروس، توقع إرتفاع ملحوظ في العام المقبل ليسجل ما بين 18.60 و 19.80 جنيه، حيث أكد أن أسباب الارتفاع تعود إلي معدل التضخم في مصر وأيضا الدول التي تتعامل معها في التجارة.

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