وزارة الصناعة تقرر تأجيل تطبيق تخفيضات الرسوم الجمركية السنوية على السيارات الأوروبية

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أعلنت وزارة الصناعة والتجارة تأجيل تطبيق تخفيضات الرسوم الجمركية السنوية المقررة على السيارات الأوروبية، والتي تقرر تطبيقها في شهر يناير المقبل تنفيذا لاتفاقية الشراكة الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تتضمن على التخفيض التدريجي سنويا بنسبة 10% حتى تصل إلي الإعفاء من الجمارك بالكامل في مطلع عام 2019.

وقد أوضحت الوزارة أن ذلك الأجراء يأتي في ضوء حرص الوزارة على مساندة ودعم صناعة السيارات المصرية حيث أجرت الوزارة دراسة عن سوق صناعة السيارات المحلية وكيفية تأثير هذا التخفيض سلبا علي الصناعة الوطنية، وقد اقترحت الدراسة طلب الأسواق تأجيل خفض الرسوم الجمركية لعام 2018 مشيرا إلى اتخاذ الوزارة الإجراءات اللازمة لتطبيق هذا القرار بهدف تنمية الصناعة الوطنية في هذا المجال عقب العرض على الجانب الأوروبي.

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وأوضح وزير الصناعة المهندس طارق قابيل أن قرار الوزارة صدر مستندا على الفقرة السادسة من المادة التاسعة في اتفاقية الشراكة بين الجانب المصري ونظيره الأوروبي والتي تسمح للحكومة المصرية تعليق تنفيذ الجدول الزمني التخفيض الجمركي لفترة مؤقتة لا تتخطي 12 شهر.

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وأضاف الوزير أن القرار يستند أيضا على المادة الحادية عشر التي تسمح للجانب المصري القيام بإجراء استثنائي من تطبيق التخفيضات الجمركية الجديدة لفترة محددة خاصة للرسوم الجمركية المطبقة على القطاعات التي تشهد صعوبات بالغة كقطاع السيارات في مصر نظرا لخضوع القطاع في الوقت الراهن على إعادة هيكلة من خلال تنفيذ استراتيجية جديدة في عملية صناعة السيارات بهدف النهوض والتقدم بالقطاع بالتعاون مع الجانب الأوروبي.

وأشار الوزير أن وزارة الصناعة قد أبلغت وزارة المالية ومصلحة الجمارك لكي تتخذ الإجراءات اللازمة لتأجيل تطبيق هذه التخفيضات الجمركية المقررة في مطلع العام المقبل.

والجدير بالإشارة أن اتفاقية الشراكة الموقعة بين الجانب المصري ونظيره الأوروبي بشأن تخفيض الرسوم الجمركية سنويا على السيارات ذات الصناعة الأوروبية تنص على تطبيق الإعفاء الجمركي الكامل على السيارات ذات سعة لترية أقل من 1300 سي سي بينما يطبق تخفيض 10% من نسبة الجمارك على السيارات الأوروبية ذات سعة لترية 1600 سي سي كما حددت الاتفاقية التخفيض 10 شرائح في مدة 10 سنوات بداية من عام 2010.