“القاضي” يعلن مباحث التموين تشهد لعبة القط والفأر مع التجار المتلاعبين بالأسعار

Advertisements

تابع موقع مصر 365 إعلان رئيس فرع الاتحاد العام لمفتشي التموين والتجارة الداخلية في محافظة القاهرة رأفت القاضي، أن هناك فترتين للرقابة التموينية فترة صباحية وفترة أخرى مسائية، وأكد على أن الفترة المسائية تقل فيها “الرقابة التموينية” بصورة كبيرة وتكاد تكون منعدمة، وينتهز التجار المستغلين غياب الرقابة التموينية في إدراج أكثر من سعر على السلعة الواحدة مستغلين غياب الرقابة التموينية لتحقيق أعلى قيمة ربحية ممكن.

وأشار رأفت القاضي حول استغلال بعض التجار لغياب الرقابة التموينية في الفترة المسائية لتحقيق أرباح كبيرة عن طريق وضع أسعار مختلفة للسلعة الواحدة، وأوضح قائلاً :لأن هناك حملات رقابية تقوم بها مباحث التموين تشهد لعبة القط والفأر مع التجار المتلاعبين بالأسعار الغير معلنة”، وأكد على وجود استغلال من قبل بعض التجار الذين لابد أن يتم مواجهتهم وردعهم عن هذه التلاعبات واستغلال غياب الرقابة وتكون ضحية هذا الاستغلال هو المواطن المصري.

Advertisements

وأشار رأفت القاضي أن هناك تلاعب من قبل بعض التجار يشمل وجود أكثر من سعر معلن عنه للسلعة في الفترة الصباحية والمسائية حيث أن نفس السلع والمنتج وله أسعار مختلفة بهدف التربح، في ظل غياب رقابة مفتشي التموين عن متابعة الأسواق التجارية بعد الانتهاء من موعد العمل اليومي بصورة رسمية.

وأشار رأفت القاضي أن قيام بعض من التجار المخالفين في التلاعب بأسعار الأسعار تشمل عدم الإعلان عن الأسعار بما يعد مخالفة تموينية في ظل غياب “التسعيرة الجبرية، بسبب أن جمهورية مصر العربية قد دخلت إلى سوق الاقتصاد الحر، وأكد على ضرورة وجود رقابة تموينية خلال الفترة المسائية على جميع الأسواق التجارية.

وأكد رأفت القاضي على ضرورة أن تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية وممثليها من مديريات التموين بمحافظات جمهورية مصر المختلفة من إدراج حملات تفتيشية على الأسواق التجارية، وأشار أن المواطنين المصريين لابد من مشاركة في الرقابة على الأسواق التجارية من خلال تقديم بلاغات عن أي تجاوزات عن الأسعار الغير معلنة وذلك عن طريق الاتصال بالخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية على الرقم التالي 19280، أو الاتصال عبر أرقام حماية المستهلك على رقم 19588.

أقرا المزيد شعبة البقالة تطالب وزارة التموين بكتابة السعر على المنتجات المستوردة من الخارج والمصنعة