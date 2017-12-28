نائب رئيس البنك الأهلي يعلن عن توقعاته لأسعار الفائدة في عام 2018

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في إطار وعود البنك الأهلي المصري بتخفيض نسبة الفائدة تخفيفا عن كاهل المواطن المصري جاء و تشجيعًا للاستثمار الذي تعمل الحكومة جاهدًا على جذبه سواء أكان استثمارًا محليًا أو خارجيًا من شتى بقاع العالم العربي أو الأوروبي جاء تأكيد أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي على تقليل نسبة الفائدة خلال عام 2018، وأن نسبة انخفاضها سيكون بنحو 13%.

و قد أوضح يحيى أبو الفتوح أن انخفاض نسبة الفائدة في 2018 راجع لانخفاض معدلات التضخم في الفترة السابقة حيث انخفضت معدلات التضخم من 35% إلى 27% و من المتوقع أن تنخفض أكثر في الفترة المقبلة مما يدعم قدرة البنك المركزي على تقليل أسعار الفائدة في 2018.

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جدير بالذكر أن هناك علاقة طردية بين معدلات التضخم و نسب الفائدة التي تفرضها البنوك حيث أنه كلما زادت وارتفعت معدلات التضخم في الدول كلما فرضت البنوك في هذه الدول نسب فائدة عالية على عمليات الإيداع و الإقراض وذلك لسد الفجوة و العجز و على الجانب الآخر إذا حدث و تراجعت أو انخفضت معدلات التضخم فإن نسب و أسعار الفائدة على عمليات الإيداع و الإقراض تنخفض في ضوء النسبة التي انخفضت فيها معدلات التضخم.

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إلا أن نائب رئيس البنك الأهلي أكد على ضرورة ثبات أسعار الفائدة في هذه الفترة وعدم تقليلها ذلك لأن ثباتها على هذه النسبة في تلك الآونة سيعمل على تقليل معدلات التضخم بشكل أكبر مما يتيح الفرصة بشكل أكبر أمام البنك المركزي لتحقيق وعوده بتقليل أسعار الفائدة في 2018.

و على هذا فقد توقع أبو الفتوح أنه في اجتماع اليوم الخميس الذي تنظمه لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي طارق عامر حول نسب وأسعار الفائدة على الإيداع و الإقراض ستظل ثابتة دون تخفيض، و قد جاء توقع الخبير المصرفي أحمد سالم متوافقًا مع توقع أبو الفتوح بشأن ثبات نسبة الفائدة كما هي في اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد مساء اليوم وعدم انخفاضها في تلك الفترة و ذلك للحفاظ على تلك المعدلات المنخفضة من التضخم و تدعيم الجنيه أمام العملات الصعبة .

و يذكر أن لجنة السياسة النقدية قد قررت في يوم الخميس 16 نوفمبر الماضي تثبيت سعر الفائدة على الإيداع عند 18.75% و الإقراض عند 19.75% وتثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25% وكذلك تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.25% .