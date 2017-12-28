تعرف على الـ8 بنوك الذي تخفض أسعار الدولار أمام الجنيه في نهاية تعاملات يوم الخميس

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يبحث الكثير من الأشخاص عن أخر أسعار للدولار وذلك يكون في نهاية التعاملات اليوم الخميس، وهي من الأشياء الهامة الذي يتم البحث عنها بأستمرار لأن الدولار من أهم العملات الذي يتم أستخدامها في البنوك المصرية والبورصة أيضاً، وهو من أكثر العملات المؤثرة في السوق المصري وتؤثر على جميع السلع التي يتم استيرادها من الخارج دائماً.

يوجد 8 بنوك مصرية قامت بخفض أسعار الدولار أمام الجنيه وهذا يكون بقيمة ما بين 3 و 7 قروش وهذا يكون من خلال جميع التعاملات اليوم الخميس، ويكون هذا بالمقارنة بجميع مستوياتها صباحاُ واستقر سعر الدولار داخل بنك مصر والبنك الأهلي، وتختلف أسعار الدولار باختلاف الدولار التداول في البنوك المصرية وهذا بسبب قرار محافظ البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري.

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ومن الجدير بالذكر أيضاً أنه تم خفض سعر الدولار إلى 17.72 جنيه للشراء وللبيع وصل إلى 17.82 جنيه وهذا يكون مقابل الشراء 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وتختلف أسعار الدولار من بنك إلى بنك آخر ويريد جميع الأشخاص البحت عن أسعار الدولار المنخفضة وهذا يكون في نهاية التعامل اليومي للدولار داخل جميع البنوك المصرية.

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يذكر أيضاً أن سعر الدولار سجل داخل البنك التجاري الدولي وكريدي أجريكول مصر حوالي 17.74 جنيه للشراء أما عن البيع سجل 17.84 جنيه ويكون هذا مقابل 17.79 جنيه للشراء وللبيع سجل 17.89 جنيه، وهي من أهم وأفضل الأسعار الذي وجدت على مدار اليوم ويتم تقديم جميع الاسعار المختلفة للدولار داخل جميع البنوك المصرية، وهذا ما يريد معرفته جميع الأشخاص.

كما أن سعر الدولار تراجع في بنك البركة وبنك قناة السويس إلى 17.75 جنيه للشراء وللبيع سجل 17.85 جنيه ويكون ذلك مقابل 17.79 للشراء وللبيع 17.88، وانخفضت أسعار الدولار كثيراُ وهبط في البنك العربي الأفريقي ووصل إلى 17.75 جنيه للشراء وللبيع 17.58 جنيه وهذا مقابل 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع، وهي من الأسعار الهامة داخل البنوك المصرية.

وسعر العملة الأمريكية انخفض كثيراً داخل بنك الإسكندرية وهذا يكون خلال التعاملات المتواجدة مساء يوم الخميس ووصل إلى 17.76 جنيه للشراء 17.86 جنيه للبيع وهذا مقابل 17.79 جنيه للشراء وللبيع سجل 17.89 جنيه في صباح اليوم الخميس، واستقرت أسعار الدولار داخل البنك الأهلي وبنك مصر ووصلت إلى 17.69جنيه للشراء وللبيع وصلت ل،17.79 جنيه.