اسعار الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 29/12/2017.. سعر الحديد والأسمنت داخل الأسواق المصرية

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اسعار الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 29/12/2017.. سعر الحديد والأسمنت داخل الأسواق المصرية
الحديد والأسمنت

مازالت أسعار الحديد والأسمنت داخل سوق البناء والتعمير تشهد تذبذب كبير فى تعاملاتها التي قد جرت داخل الأسواق، حيث اختلفت وتيرة التعامل بين سعر طن الحديد مقارنة بالتغيرات التي تحدث على سعر طن الأسمنت، وقد أكد المهتمين على أن أسعار الحديد والأسمنت قد شهدت ارتفاع كبير في تعاملاتها التي قد جرت خلال الفترة الماضية.

وعلى الرغم من هذا الارتفاع إلا أن سعر الحديد عاد واستقر في تعاملاته التي قد جرت اليوم، وسط تخوفات بأن يتم ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت مع مطلع العام المقبل.

إسم الشركةأقل سعرأعلى سعر
حديد عز12100 جنيه12100 جنيه
حديد بشاي12080 جنيه12080 جنيه
حديد العتال12050 جنيه12050 جنيه
حديد عطيه12000 جنيه12050 جنيه
حديد سرحانغير متاحغير متاح
حديد المراكبي11950 جنيه11950 جنيه
حديد المصريين11950 جنيه11950 جنيه
حديد المعاديغير متاحغير متاح
مصر الكومي11850 جنيه11850 جنيه
حديد العشري11850 جنيه11850 جنيه
حديد الجيوشي11850 جنيه11850 جنيه
حديد مصر ستيل11850 جنيه11850 جنيه
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أسعار الحديد والأسمنت الآن داخل الأسواق المصرية:

مع قرب انتهاء العام الجاري وبدء عام جديد بدأت أسعار الحديد والاسمنت في الاستقرار، حيث أكدت المؤشرات على استقرار سعر الاسمنت البورتلاندي خلال تعاملاته التي قد جرت خلال اليوم، في إطار تعاملات البيع والشراء التي قد جرت داخل سوق البناء والتعمير وسط توقعات بزيادة جديدة خلال الفترة القادمة.

الشركة إسم المنتجالسعر
الشركة العربيه للأسمنتالمسلح940 جنيه
أسمنت النصرالنصرغير متاح
أسمنت اسيوطالمهندس980 جنيه
الفهدالفهد غير متاح
شركة صناعات مواد البناءالتعمير890 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيكغير متاح
أسمنت حورسحورسغير متاح
أسمنت النهضةالصخرة880 جنيه
أسمنت وادي النيلالمصري883 جنيه
لافارج للأسمنتالمخصوص908 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوانأسوان880 جنيه
أسمنت العريشالعسكري895 جنيه
أسمنت سيناءسيناء885 جنيه
الشركة القومية للأسمنتالفاخرغير متاح
السويس للأسمنتالسويس920 جنية
أسمنت بورتلاند طرةطرة920 جنية
أسمنت تكنو تكنوغير متاح
أسمنت حلوانحلوان920 جنية
أسمنت شورىشورىغير متاح
مصر بني سويفمصر بني سويف885 جنيه
السويديالسويدي923 جنيه
جنوب الواديجنوب الوادي878 جنيه
مصر للأسمنت قناالمسله883 جنيه
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تمكن سعر الاسمنت المقاوم من الثبات في تعاملات اليوم بعد أن تذبذب في عمليات البيع والشراء خلال الفترة الماضية، حيث استقر سعر الاسمنت المقاوم اليوم مقارنة بما ور من أسعار خلال الفترة الماضية، على الرغم من وجود بعض التخوفات من صعوده خلال الفترة القادمة داخل الأسواق المصرية في إطار الموجة الكبيرة التي يتوقع أن ترتفع معها الأسعار بشكل كبير في الفترة القادمة.

الشركةإسم المنتجالسعر
أسمنت أسيوط المقاومالمقاوم960 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيك سي وترغير متاح
لافارج للأسمنتقاهر البحار968 جنيه
السويس للأسمنتالسويس سي ووتر950 جنيه
السويديالسويدي المقاوم955 جنيه
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وبالنسبة إلى سعر الاسمنت الابيض داخل أسواق البناء والتعمير، قد سجلت أحدث تعاملات البيع والشراء أن سعر الاسمنت الابيض قد شهد ثبات نسبي في تعاملاته مقارنة بما ورد في الفترة الماضية داخل سوق البناء والتعمير.

إسم الشركةإسم المنتجالسعر
سيناء للأسمنت الأبيضالأبيض العادة1780 جنية
سوبر سيناءسيناء1730 جنية
رويال المنيا للأسمنت الأبيضسوبر رويال1720 جنية
رويال العادةرويالغير متاح
أسمنت حلوان المنياالواحه الأبيض1720 جنية
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وفيما يخص أسعار الأسمنت المخلوط في البلاد، ورد أن سعر الأسمنت قد استقر بدوره اليوم بعد أن تغيب العديد من الشركات عن الساحة وارتفع سعر الطن فيه وسط موجة الارتفاعات التي قد جرت مؤخرًا بالأسواق المصرية، ويخشي المهتمين بسوق البناء والتعمير من استمرار ارتفاعه قريبا من جديد.

الشركةالسعر
اسمنت سيناء النخيلغير متاح
الشركة القومية للأسمنتغير متاح
أسمنت حلوان838 جنيه
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