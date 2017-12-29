اسعار الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 29/12/2017.. سعر الحديد والأسمنت داخل الأسواق المصرية

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مازالت أسعار الحديد والأسمنت داخل سوق البناء والتعمير تشهد تذبذب كبير فى تعاملاتها التي قد جرت داخل الأسواق، حيث اختلفت وتيرة التعامل بين سعر طن الحديد مقارنة بالتغيرات التي تحدث على سعر طن الأسمنت، وقد أكد المهتمين على أن أسعار الحديد والأسمنت قد شهدت ارتفاع كبير في تعاملاتها التي قد جرت خلال الفترة الماضية.

وعلى الرغم من هذا الارتفاع إلا أن سعر الحديد عاد واستقر في تعاملاته التي قد جرت اليوم، وسط تخوفات بأن يتم ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت مع مطلع العام المقبل.

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إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر حديد عز 12100 جنيه 12100 جنيه حديد بشاي 12080 جنيه 12080 جنيه حديد العتال 12050 جنيه 12050 جنيه حديد عطيه 12000 جنيه 12050 جنيه حديد سرحان غير متاح غير متاح حديد المراكبي 11950 جنيه 11950 جنيه حديد المصريين 11950 جنيه 11950 جنيه حديد المعادي غير متاح غير متاح مصر الكومي 11850 جنيه 11850 جنيه حديد العشري 11850 جنيه 11850 جنيه حديد الجيوشي 11850 جنيه 11850 جنيه حديد مصر ستيل 11850 جنيه 11850 جنيه

أسعار الحديد والأسمنت الآن داخل الأسواق المصرية:

مع قرب انتهاء العام الجاري وبدء عام جديد بدأت أسعار الحديد والاسمنت في الاستقرار، حيث أكدت المؤشرات على استقرار سعر الاسمنت البورتلاندي خلال تعاملاته التي قد جرت خلال اليوم، في إطار تعاملات البيع والشراء التي قد جرت داخل سوق البناء والتعمير وسط توقعات بزيادة جديدة خلال الفترة القادمة.

الشركة إسم المنتج السعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 940 جنيه أسمنت النصر النصر غير متاح أسمنت اسيوط المهندس 980 جنيه الفهد الفهد غير متاح شركة صناعات مواد البناء التعمير 890 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك غير متاح أسمنت حورس حورس غير متاح أسمنت النهضة الصخرة 880 جنيه أسمنت وادي النيل المصري 883 جنيه لافارج للأسمنت المخصوص 908 جنيه أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 880 جنيه أسمنت العريش العسكري 895 جنيه أسمنت سيناء سيناء 885 جنيه الشركة القومية للأسمنت الفاخر غير متاح السويس للأسمنت السويس 920 جنية أسمنت بورتلاند طرة طرة 920 جنية أسمنت تكنو تكنو غير متاح أسمنت حلوان حلوان 920 جنية أسمنت شورى شورى غير متاح مصر بني سويف مصر بني سويف 885 جنيه السويدي السويدي 923 جنيه جنوب الوادي جنوب الوادي 878 جنيه مصر للأسمنت قنا المسله 883 جنيه

تمكن سعر الاسمنت المقاوم من الثبات في تعاملات اليوم بعد أن تذبذب في عمليات البيع والشراء خلال الفترة الماضية، حيث استقر سعر الاسمنت المقاوم اليوم مقارنة بما ور من أسعار خلال الفترة الماضية، على الرغم من وجود بعض التخوفات من صعوده خلال الفترة القادمة داخل الأسواق المصرية في إطار الموجة الكبيرة التي يتوقع أن ترتفع معها الأسعار بشكل كبير في الفترة القادمة.

الشركة إسم المنتج السعر أسمنت أسيوط المقاوم المقاوم 960 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك سي وتر غير متاح لافارج للأسمنت قاهر البحار 968 جنيه السويس للأسمنت السويس سي ووتر 950 جنيه السويدي السويدي المقاوم 955 جنيه

وبالنسبة إلى سعر الاسمنت الابيض داخل أسواق البناء والتعمير، قد سجلت أحدث تعاملات البيع والشراء أن سعر الاسمنت الابيض قد شهد ثبات نسبي في تعاملاته مقارنة بما ورد في الفترة الماضية داخل سوق البناء والتعمير.

إسم الشركة إسم المنتج السعر سيناء للأسمنت الأبيض الأبيض العادة 1780 جنية سوبر سيناء سيناء 1730 جنية رويال المنيا للأسمنت الأبيض سوبر رويال 1720 جنية رويال العادة رويال غير متاح أسمنت حلوان المنيا الواحه الأبيض 1720 جنية

وفيما يخص أسعار الأسمنت المخلوط في البلاد، ورد أن سعر الأسمنت قد استقر بدوره اليوم بعد أن تغيب العديد من الشركات عن الساحة وارتفع سعر الطن فيه وسط موجة الارتفاعات التي قد جرت مؤخرًا بالأسواق المصرية، ويخشي المهتمين بسوق البناء والتعمير من استمرار ارتفاعه قريبا من جديد.