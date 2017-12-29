سعر الذهب اليوم الجمعة 29/12/2017/ أسعار الذهب الآن داخل محلات الصاغة

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ورد في أحدث التصريحات الاقتصادية الصادرة بشأن سعر الذهب اليوم في البلاد، أنه بالنسبة إلى أسعار الذهب لم تشهد أي استقرار في تعاملاتها التي قد جرت خلال الفترة الماضية، حيث اختلفت الأسعار ما بين انخفاض صادم وصل إلى أدنى مستوياته منذ شهور ليأتي بعده ارتفاع متسلسل وخاصة مع دخول العام المالي الجديد وسط توقعات باستمرار ارتفاع سعر الذهب في مصر خلال الفترة القادمة نتيجة ارتفاعه فى البورصة العالمية.

جاء فى أحدث تصريحات أصحاب محلات الذهب أنه بالنسبة إلى سعر الذهب الآن قد شهد استقرار فى تعاملاته التى قد جرت على الساحة مقارنة بما ورد من أسعار يوم أمس، حيث أكد الحبراء أن سعر الذهب فى مصر قد يتأثر بشكل مباشر بالتعاملات داخل البورصة العالمية بالإضافة إلى تعاملات سعر صرف الدولار فى البنوك ومكاتب الصرافة والعديد من العوامل الداخلية والخارجية المتعلقة بهذا الصدد.

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سجلت أسعار الذهب والتي تحمل عيار 24 خلال تعاملاتها داخل محلات الصاغة نحو 739.93 جنيه والذي يساوي $41.66 دولار، بينما ورد أن سعر الذهب الآن عيار 22 قد وصلت إلى 678.28 جنيه، حيث تعادل نحو $38.19 دولار أمريكي، بينما بلغ أسعار الذهب عيار 21 647.46 جنيه والتي تصل إلى $36.46 دولار.

وعن أسعار الذهب عيار 18 قد بلغ حوالي 554.96 جنيه حيث تعادل نحو $31.25 دولار أمريكي، وبالنسبة إلى سعر الذهب في مصر عيار 14 قد سجل حوالي 431.63 جنيه، حيث تعادل نحو $24.30 دولار، وفيما يخص سعر الذهب اليوم عيار 12 قد بلغ حوالي 369.97 جنيه حيث تعادل نحو $20.83 دولار أمريكي.

وعن اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في مصر، تمكن سعر الذهب والذي يحمل عيار 9 من الوصول إلى 277.48 جنيه والذي يساوي $15.62 دولار أمريكي، وبالنسبة إلى أسعار أوقية الذهب قد سجل 23,012 جنيه حيث تعادل نحو $1,296 دولار، وفيما يخص أسعار جنيه الذهب قد بلغ حوالي 5,180 جنيه والتى تعادل $291.64 دولار أمريكي، وعن أسعار كيلو الذهب قد بلغ حوالي 739,935 جنيه حيث تعادل نحو $41,662 دولار.