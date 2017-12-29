“قابيل” يصدر قرار بتعليق تطبيق الإعفاءات الجمركية على السيارات الأوروبية

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تابع موقع مصر 365 القرار الوزاري الصادر عن وزير التجارة والصناعة “طارق قابيل” بشأن تعليق تطبيق التخفيضات السنوية على الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية، والتي كان من المقرر أن يبدأ تطبيق الإعفاءات الجمركية خلال العام الجديد 2018، في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، والتي نصت على إدراج تخفض تدريجي بنسبة تصل إلى 10% سنوياً إلى أن تصل إلى الإعفاء الجمركي الكامل خلال عام 2019.

وأعلن “طارق قابيل” خلال البيان الصادر عنه أن قرار تعليق تطبيق الإعفاءات الجمركية على السيارات الأوروبية يأتي في إطار الحرص على دعم ومساندة الصناعات الوطنية، حيث قامت وزارة التجارة والصناعة بالعمل على إجراء دراسة حول سوق التصنيع المحلي للسيارات المصرية، كما شملت الدراسة الآثار السلبية التي تترتب على خفض الإعفاءات الجمركية على السيارات الأوروبية والتي انتهت إلى طلب الدولة المصرية بتعليق تطبيق خفض الإعفاءات الجمركية عن عام 2018.

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وأعلن طارق قابيل في البيان الصادر عنه “تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار لتعميق وتنمية الصناعة المحلية بعد العرض على الجانب الأوروبي”، كما أكد وزير التجارة والصناعة أن القرار يأتي بناء على الفقرة السادسة من المادة التاسعة من نص اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية، والتي تسمح للدولة المصرية بالعمل على تعليق الجدول الزمني الخاص بنسبة التخفيض الجمركي لمدة مؤقتة لا تتجاوز السنة، كما نصت المادة الحادية عشر التي تجيز اتخاذ إجراء استثنائي من تطبيق التخفيضات الجمركية الجديدة لمدة محددة فيما يتعلق بقيمة الرسوم الجمركية بالقطاعات التي سوف تعاني من صعوبات كبيرة مثل سوق صناعة السيارات في الدولة المصرية، حيث يخضع القطاع في الوقت الراهن لعملية إعادة هيكلة عن طريق وضع استراتيجية جديدة في مجال تصنيع السيارات لتنمية القطاع بالتعاون مع الدول الأوروبية.

وأكد طارق قابيل على قيام وزارة المالية وكذلك مصلحة الجمارك باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتطبيق الإعفاءات الجمركية خلال العام الجديد 2018، وقد توقع عدد من موزعي ووكلاء السيارات عدم انخفاض في أسعار السيارات الواردة من الأسواق الأوروبية خلال العام الجديد 2018، حتى وإن لم يتم تطبيق مرحلة جديدة من الإعفاءات الجمركية خلال شهر يناير القادم 2018.

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