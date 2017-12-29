أسعار الذهب تسجل ارتفاع جنوني تزامنا مع بدء الاحتفال بأعياد الميلاد

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شهدت تعاملات البورصة في ختام تعاملاتها أمس الخميس ارتفاع جنوني في أسعار الذهب في الأسواق المحلية، ويعتبر ذلك تسجيل أعلى سعر خلال تعاملات بالأسابيع الماضية بسبب بدء موسم الاحتفال بأعياد الميلاد والإقبال الشديد على شراء المشغولات الذهبية المختلفة.

وقد ارتفع سعر جرام الذهب 7 جنيهات ليصبح سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 645 جنيه بينما أصبح سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 553 جنية وسعر جرام الذهب عيار 24 ب 737 جنيها، وأصبحت قيمة الجنيه الذهب ب 5165 جنيه في حين وصل سعر الأونصة حوالي 22945 جنيه.

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وقد صرح سكرتير عام شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة نادي نجيب أن سعر جرام الذهب عيار 21 قد ارتفع 7 جنيهات خلال تعاملات أمس في الأسواق المحلية بسبب الاقبال المواطنين الشديد علي شرائه بجميع محافظات مصر ليصبح سعره 645 جنيها مقارنة بسعره في يوم الأربعاء الماضي موضحا أن السبب الرئيسي في ارتفاع سعر الذهب هو ارتفاع سعره على مستوى العالم حيث ارتفع سعر أوقية الذهب حوالي 10 دولارات.

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وأفادت وكالة رويترز الإخبارية أن الأسواق العالمية قد شهدت ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى خلال تعاملات الشهر الجاري بسبب انخفاض سعر صرف العملة الأمريكية ” سعر الدولار ” لأدنى مستوى في 4 أسابيع الماضية فضلا عن الإقبال الضعيف خلال موسم العطلات.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية عالميا بنسبة 0.4% ليصبح سعر أوقية الذهب 1292.2 دولار أمريكي، ويعتبر ذلك أعلى سعر شهدتها أسواق الذهب العالمية منذ نهاية شهر نوفمبر الماضي حيث سجل حينها سعر أوقية الذهب 1292.67 دولار بحسب وكالة رويترز.

والجدير بالإشارة أن سعر الذهب في مصر يتأثر بعدد من العوامل المختلفة من ضمنها سعر صرف الدولار في السوق الرسمي ” البنوك ” والتغيرات التي تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا بالإضافة إلى الإقبال على شرائه، ويشهد أسعار الذهب في محافظات مصر إلى تفاوت قليل في سعره يتراوح ما بين 50 قرشا و1 جنيه.

كما يختلف سعر مصنعية الذهب من محل صاغة لآخر ومن شركة إلى أخرى إلى جانب اختلاف سعر مصنعية نوع المشغولات الذهبية المختلفة حيث أن سعر مصنعية حلق صغير يختلف عن سعر مصنعية سلسلة ذهبية.