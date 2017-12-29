الدولار ينخفض لأدنى مستوى في 4 أسابيع وهبوط البيتكوين 30%

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تابع موقع مصر 365 انخفاض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له خلال أربعة أسابيع مقابل “سلة العملات” خلال تعاملات مساء أمس الخميس، ليظل الدولار الأمريكي تحت ضغوط بسبب تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات في الفترة الأخيرة.

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كما تعرض العملة الرقمية الإلكترونية “بيتكوين” المتقلبة إلى العديد من الضغوط الجديدة بعد هبوطها بنسبة 30% في أقل من أسبوعين، وخلال تعاملات مساء أمس تراجع البيتكوين بنسبة 10% خلال مدة أربعة وعشرين ساعة، وتشهد البيتكوين تقلبات حادة في أسعارها بعد حملة كوريا الجنوبية على تداول البيتكوين.

وأعلنت منصة “كوين ماركت كاب” أن عملة البيتكوين سجلت 14350 دولار، و أرجعت الصحيفة البريطانية “الجارديان” أن تراجع سعر عملة البيتكوين اليوم بسبب حملة كوريا الجنوبية على العملة الافتراضية، حيث أن كوريا الجنوبية تقوم على تنفيذ مجموعة من القواعد الجديدة أعلنت أنها تستهدف “تجارة العملات الإلكترونية الافتراضية” وتقضي على الأنشطة المخالفة لغسيل الأموال.

وأعلنت الصحيفة البريطانية “الجارديان” أن كوريا الجنوبية تعد مركز لتداول العملات الرقمية الإلكترونية بنسبة 20% من معاملات البيتكوين في العالم، وسوف تشمل القواعد الجديدة على فرض حظر على فتح حسابات مجهولة الهوية، وكذلك تشريعات جديدة ليتم السماح للمنظمين بإغلاق منصات الخاصة بتداول العملات الإلكترونية الافتراضية.

وتراجع مؤشر العملة الأمريكية الدولار والذي يتم من خلالها قياس أداء عملة الولايات المتحدة الأمريكية مقابل “سلة العملات” من ست عملات رئيسية بنسبة 0.05%، ومساء الخميس سجل الدولار أدنى مستوى له منذ شهر ديسمبر الجاري لعام 2017، وانخفض الدولار الأمريكي بما يزيد عن نسبة تسعة في المئة خلال العام المالي الحالي ليتجه لتسجيل أكبر انخفاض سنوي له منذ عام 2003.

أما بالنسبة إلى العملة الأوروبية اليورو فقد شهدت زيادة بنسبة 0,05% بما يعادل 1,1946 دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى للعملة الأوروبية في شهر ديسمبر الجاري، وصعدت اليورو الأوروبي أكثر من 13% خلال العام الحالي 2017، ويتجه اليورو لتسجيل أفضل أداء اقتصادي سنوي له منذ عام 2003.

وفي ظل ضعف الدولار الأمريكي استفاد “الجنيه الإسترليني” في تعاملات مساء أمس ليشهد ارتفاع بنسبة 0.05% ليسجل أعلى مستوى له خلال أسبوعين عند مستوى 1,3456 دولار، ويتجه الجنيه الإسترليني لتحقيق أفضل أداء سنوي له أمام الدولار الأمريكي منذ عام 2009.

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