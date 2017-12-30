تعرف على أهم الخطوات الخاصة بالتقديم لحجز قطعة أرض داخل العاصمة الإدارية الجديدة

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تعتبر العاصمة الإدارية الجديدة من أهم المدن الذي يتم إنشائها والانتهاء منها حالياً، ويتم تقديم داخل العاصمة الإدارية الجديدة الكثير من المشروعات الكبيرة والصغيرة التي يبحث عنها جميع المصريين، وأنشأت العاصمة الإدارية الجديدة للتخلص من التكدس السكاني والسكن في الأماكن الجديدة وهذا هو الهدف الأساسي من بناء العاصمة الإدارية الجديدة.

كما أنها تعتبر من أهم المدن العالمية الجديدة وهي توفر حياة ذكية لجميع المواطنين الذين يريدون أن يعيشون فيها، ويتم نقل بها العاصمة لإيجاد العديد من فرص العمل والسكن الجديدة الذي يبحث عنها جميع المواطنين، كما أنها ترحب بالكثير من المستويات الفكرية والاجتماعية المختلفة، لذلك يريد الكثير من الأشخاص امتلاك أرض داخل العاصمة الإدارية الجديدة ولم يعرفوا الخطوات.

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وسوف نعرض إليكم بطريقة مبسطة جميع الإجراءات والخطوات الذي يتم اتخاذها، وذلك لحجز قطعة أرض داخل العاصمة الإدارية الجديدة وهذا سواء كان الغرض منها عملها سكنياً أو تجارياً أو لأي غرض أخر، ونقدم هذه الخطوات لجميع الأشخاص الذين يريدون الحصول على أرض ولا يعرفون ما هي الشروط.

وأول الخطوات هي تقديم طلب باسم اللواء أحمد زكي عابدين وهو رئيس شركة العاصمة الإدارية للحصول على قطعة أرض، وهذه هي أول الخطوات الذي لابد من سير جميع الأشخاص عليها الذين يقومون بالتقديم على قطعة أرض في العاصمة الإدارية الجديدة باستمرار.

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ثانياً يتم تقديم سداد حوالي 2% جدية حجز الأرض داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وهذا يكون من إجمالي قيمة الأرض المتقدم عليها وهذا للحصول على الأرض داخل العاصمة الإدارية، وتقديمها للكثير من الأشخاص الذين يريدون الحصول على هذه الأرض للغرض الذي يستفيد منه.

ثالثاً يتم عرض وتقديم سوابق الأعمال الخاصة بالشركة وجميع مشروعاتها السابقة، ورابعاً تقديم تحديد النشاط الذي تستخدم فيه الأرض أو خطة الأستغلال الخاصة بها، وهذا ما يبحث عنه ويريده العديد من الأشخاص في مصر وهو وجودهم داخل مكان جديد لا يوجد به زحام أو تكدس سكاني.

خامساً يتم إرفاق وتقديم جميع المستندات الآتية عن الشركة وهي البطاقة الضريبية والسجل التجاري ووسيلة الاتصال والموقف المالي للشركة وسابقة الأعمال، سادساً أنتظار الطرح الجديد الخاص بالعاصمة الإدارية الجديدة وإنتظار الإستدعاء الخاص والمطلوب من مسئوليتها إختيار قطعة الأرض المناسبة للمواطن.

سابعاً وأخيراً يتم استكمال جميع الإجراءات والمستندات التخصصية استخراج القرار الوزارى بالتعاون مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة.