“هبوط الدولار” مسجلاً أدنى مستوى له منذ عام 2003

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تابع موقع مصر 365 هبوط الدولار إلى أقل مستوى له منذ ثلاثة أشهر، أما سلة العملات الرئيسية حيث هبط مسجلاً أكبر هبوط سنوي في أسعار الدولار الأمريكي منذ عام 2003، وجاء هبوط أسعار الدولار الأمريكي في سلة العملات الرئيسية بسبب الشكوك الخاصة باستمرار انتعاش نمو اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية بعد قانون الضرائب والذي تم إصداره خلال الأسبوع السابق.

وانخفض مؤشر سعر الدولار الأمريكي الذي يتم من خلاله قياس قيمة الدولار أمام سلة العملات الرئيسية التي تتكون من ست عملات منافسة للدولار الأمريكي أثناء جلسة التداول لينخفض مؤشر سعر الدولار الأمريكي إلى 92,080، وبهذه النسبة سجل مؤشر سعر الدولار أدنى مستوى له منذ الثاني والعشرين من شهر سبتمبر السابق لعام 2007.

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وقد تقلصت خسائر مؤشر الدولار الأمريكي إلى 0,32% عند 92,309، في أكبر هبوط سنوي شهدته تعاملات الدولار الأمريكية منذ عام 2003، وسجلت العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” أعلى مستوى له منذ ثلاثة أشهر عند مستوى 1,2028 دولار، وتوسعت مكاسب اليورو خلال العام المالي الجاري 2017/ 2018 مسجله 14,2%، قبل أن يتراجع اليورو عن بعض مكاسبه حيث سجل 1,20 دولار في نهاية تعاملاته المالية.

سجلت أسعار الدولار الأمريكي انخفاض أيضا مقابلة عملة اليابان “الين” وأمام “الجنيه الإسترليني” وكذلك أما الفرنك السويسري، والدولار الكندي، والعملة السويدية الكرونة، وهي مكونات العملات الأخرى في مؤشر قياس أداء الدولار الأمريكي.

وسجلت العملة الرقمية الإلكترونية “بيتكوين” ارتفاع خلال جلسة التعاملات المالية في جلسة مساء أمس الجمعة حيث ارتفعت أداء البيتكوين نسبة مئوية تصل إلى نسبة 1,18%، لتسجل 14564,76 دولار في تعاملات البيتكوين في “بورصة بيتستامب” القائمة في لوكسمبورج، ويعد هذا الارتفاع بعد أن تراجع أداء العملة الرقمية الإلكترونية البيتكوين بعد أن شهدت تعاملاتها تراجع في المستويات القياسية لتقارب من 20 ألف دولار أمريكي، والتي سجلتها خلال التعاملات المالية منذ اثنى عشر يوم مضت، وتعمل البيتكوين على إنهاء تعاملات العام الجاري 2017، وهي محققة بعض المكاسب لتسجل 1400%، أما بالنسبة إلى تعاملات البورصات والأسواق المالية في جميع أنحاء العالم يوم الإثنين القادم ستكون مغلقة بسبب عطلة رأس السنة الجديدة 2018.

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