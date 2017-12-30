زيادة الصادرات المصرية لتركيا بنسبة 44% خلال العشرة أشهر الأولى من 2017

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تابع موقع مصر 365 إعلان وزير التجارة والصناعة المهندس “طارق قابيل” إن الصادرات المصرية لدولة تركيا قد حققت زيادة كبيرة جداَّ خلال الفترة من شهر يناير إلى شهر أكتوبر السابق خلال العام الجاري 2017، حيث بلغت الصادرات المصرية إلى الدولة التركية حوالي مليار وستمائة وسبعة وخمسين مليون دولار إذا ما تم مقارنتها بنفس الفترة خلال عام 2016 التي سجلت مليار ومائة وتسعة وأربعين مليون دولار بنسبة قدرها 44,2%.

وأعلن “طارق قابيل” أن معدل تغطية الصادرات المصرية إلى نسبة الواردات قد ارتفع بنسبة تصل إلى خمسين في المئة خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي 2016، وأما العام الجاري 2017 لنفس الفترة فقد سجل تسعين في المئة.

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وجاء هذه التصريحات في خلال التقرير الاقتصادي الذي تلقاه المهندس “طارق قابيل” من قبل “مكتب التمثيل التجاري المصرية بالعاصمة التركية إسطنبول بخصوص مؤشرات حركة التجارة البينية بين الدولة التركية والدولة المصرية خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي 2017.

وأعلن المهندس “طارق قابيل” عن تراجع الواردات المصرية إلى الدولة التركية خلال الفترة من شهر يناير إلى شهر أكتوبر من العام الحالي 2017، بنسبة 18,7% حيث سجلت 1,8 مليار دولار أمريكي إذا ما تم مقارنته بنفس الفترة من عام 2016 حيث سجل 2,2 مليار دولار أمريكي ليصل إجمالي حجم الاستثمارات التجارية خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري إلى ثلاثة مليارات وأربعمائة وسبعة وخمسين مليون دولار أمريكي.

وأعلن وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجاري أحمد عنتر أن هذه الزيادة في الاستثمارات التجارية تأتي في إطار جهود “مكتب التمثيل التجاري المصري بالعاصمة التركية إسطنبول” الهادف إلى العمل على زيادة الصادرات المصرية للأسواق التركية، وأشار أن الزيادة الكبيرة في الصادرات المصرية إلى تركيا خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي يعود إلى زيادة الصادرات المصرية من الميثانول بنسبة سجلت حوالي 299,5% بقيمة 93,5 مليون دولار أمريكي.

وأعلن أحمد عنتر أن الصادرات المصرية من “سماد اليوريا” قد حققت زيادة تصل نسبة إلى 145,6% مسجلة 282 مليون دولار، كما حققت الصادرات المصرية من قماش “دينم” زيادة بنسبة 57,8%.

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