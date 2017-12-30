شهادات ادخار جديدة ذات مزايا تأمينية يطلقها البنك الأهلي والزراعي

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أفادت بعض المصادر المصرفية أن البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري سوف يصدران في وقت قريب شهادات ادخار جديدة ذات مزايا تأمينية وفوائد دورية موضحة أن هذه الشهادات سوف تصدر للمواطنين ذوى الدخل المتوسط حتى توفر لهم تغطية تأمينية في حالة الوفاة أو أصابتهم بالعجز والإصابة بعد تعرضهم للحوادث بالإضافة إلي فوائدها.

وأضافت المصادر المصرفية أن قيمة الشهادة الواحدة سوف تكون 500 جنيه ويستطيع العميل شراء 5 شهادات كحد أقصى، وأن الشهادة الواحدة تمنح لمالكها تغطية تأمينية بقيمة تبلغ كحد أقصى حوالي 250 ألف جنيه مشيرة إلى محاولة البنكان في الوقت الراهن على تحديد اسم للشهادة وسعر العائد المقرر عليها وميعاد طرحها للعملاء.

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وتوقعت المصادر أن يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن طرح هذه الشهادات وتوفرها في البنكين على اعتبارها أحد الوسائل التي توفر عوائد للمواطنين من الطبقة الوسطى إلى جانب توفر لهم تأمين من المخاطر الناتجة من تعرضهم للحوادث مثل العجز والإصابة.

وأضافت المصادر يستطيع مالكي تلك الشهادات سحب قيمتها بعد مرور مدة محددة وذلك وفقا لما سوف تحدده القواعد والإجراءات الخاصة بها.

والجدير بالإشارة أن البنك الأهلي المصري مستمر في اكتتاب شهادات الاستثمار ذات العائد المرتفع والمعروفة بأسم شهادات 16و20% حيث بلغ قيمة حصيلة البنك من هذه الشهادات منذ موعد إصدارها حوالى 400 مليار جنيه، ويتلقي البنك من هذه الشهادات حوالي 1.25 مليار جنيه بصورة يومية بمتوسط يصل إلى 5 مليارات جنيه في الأسبوع.

وقد أصدر البنك الأهلي في شهر نوفمبر الماضي شهادات استثمار ذات عائد 16% علي مدار 3 سنوات وشهادات أخرى ذات عائد 20% على مدار 18 شهر عقب قيام الحكومة المصرية بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية مثل قرار تعويم الجنيه لدعم زيادة الإقبال والطلب على شراء العملة المصرية ومحاولة القضاء على الدولرة.

وشهدت شهادات الاستثمار ذات العوائد المرتفعة في البنك الأهلي إقبال شديد من المواطنين لشرائها لدرجة سحب بعض العملاء أموالهم من البنوك الأخرى لشرائها وذلك إدي إلى حدوث أزمة سيولة في تلك البنوك ودفعهم إلى طرح شهادات استثمار متغيرة بعائد مرتفع لمواجهة أزمة نقص السيولة.

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