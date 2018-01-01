تعرف علي حقيقة إصدار الحكومة لعملة معدنية فئة الخمسون والمائة جنيه

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قامت مصلحة سك العملة بإنتاج عملات تذكارية لكل من فئات ال100 جنية وعملة 10 جنيهات، وقامت في الوقت نفسه بطباعة عملة معدنية فئة الخمسين جنيها والتي تعتبر المرة الأولي في طباعة فئة الخمسين جنيها.

والجدير بالذكر بأن مصلحة سك العملات قامت بطباعة مجموعة من الدروع والميداليات للمشاركة بها في بطولات العالم لكرة القدم، وليتم المشاركة في احتفالات القاهرة الخديوية، ولاقت الدروع والميداليات إقبالا كبيرا ومنقطع النظير ولاقت اقبال من قبل هواة جمع العملات النادرة.

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ويذكر بأن مصلحة سك العملات قامت بإنتاج العديد من الميداليات بأشكال مختلفة ومناسبات عديدة، حيث قامت سابقا بعمل ميداليات بصورة الشيخ الشعراوي، وميداليات خاصة بمناسبة خاصة امثال مناسبة افتتاح قناة السويس، وحققت نجاحا كبيرا وعظيمة وحققت حجم مبيعات كبيرا.

وبحسب تقارير تلقاه رئيس مصلحة سك العملة المهندس عبد الرؤوف الاحمدى، من وزير المالية عمرو الجارحي، أن المصلحة تعزم خلال الفترة المقبلة بداية من العام الجديد 2018، على إنشاء خط انتاج علب الهدايا وذلك بدلا من أن يتم تصنيعها خارج المصلحة.

واكد رئيس المصلحة عبد الرؤوف الاحمدى، أن المصلحة تقوم بوضع الخطط وذلك لانشاء متحف المصلحة، ولتحقيق تلك الغرض تم تعيين متخصصين من قبل كلية الآثار للإشراف علي المتحف، وتم تشكيل لجنة لتجهيز المتحف بكافة المعدات وتامينة بأحدث أنظمة المراقبة، حيث سوف يتوفر بالمتحف مجموعة من الكاميرات وشاشات العرض الحديثة، وسوف يتم تحديد جميع فتارين العرض وأساليب الانارة، وصرح الاحمد علي أنة من المقرر أن تقوم المصلحة بافتتاح المتحف في خلال العام القادم 2018، ليشمل كافة الدروع والميداليات والعملات المعدنية النفيسة التي تقوم المصلحة بإنشائها لعرضها بصورة جيدة بالمتحف.

والجدير بالذكر بأن مجلس الوزراء قام بالموافقة علي مشروع إصدار عملات فضية لفئات المائة جنية والخمسون جنيه والعشرة جنيه، ويذكر بأن تلك العملات سوف تكون تذكارية وذلك بمناسبة احتفال مرور 150 عام علي القاهرة الخديوية، مؤكدا بان العملات المعدنية تكون بشكل صور تذكارية وليست تكون متداولة بين المواطنين.

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