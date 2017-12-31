التموين: 6 قرارات جديدة تصب في مصلحة المواطن بداية من العام الجديد

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قام الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، باصدار مجموعة جديدة من القرارات الهامة التي تهدف إلي مصلحة المواطن المصري وتصب في صالح المواطنين أصحاب محدودى الدخل، وذلك يعتبر من أساس منظومة الحكومة المصرية التي تسعى إلى تخفيف العبء والضغط على المواطن المصري.

وطبقا لقوانين الدولة التي أساسها توفير السلع والمنتجات الاستهلاكية المختلفة لكاهل وكافة الأسر المصرية البسيطة ذات أصحاب الدخل المنخفض، وعقب تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل سعر الدولار الذي أدى الي ارتفاع الأسعار بشكل كبير وملحوظ خلال الاوانة الأخيرة لذلك تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية الي تطوير منظومة التموين لتتماشى مع مصلحة المواطن المصري.

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قامت وزارة التموين بإصدار عدة قرارات تصب في صالح المواطن المصري ولكي تحميه من جشع التجار الذي انتشر مؤخرا عقب تعويم الجنيه المصري وجاءت القرارات الصادرة من الوزارة على النحو التالي:

القرار الأول:

اتفقت الوزارة على أنه بداية من العام الجديد، سوف تقوم بكتابة سعر المستهلك على كل السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية المختلفة، وذلك بهدف العمل علي ثبات الأسعار في الأسواق التجارية وحتي لا يقع المواطن تحت أيدي التجار

القرار الثاني:

تقوم الوزارة بالسعي نحو تطبيق منظومة السلع التموينية، التي من خلالها يتم المحافظة على الدعم ووصوله الي كافة مستحقيها، وتسعى ايضا الي الحفاظ علي حقوق البقالين ويتم الحصول على ربح مناسب، ومن خلال تطبيق المنظومة تسعى إلى رفع جودة السلع والمنتجات الاستهلاكية المختلفة والسلع التموينية المدعمة.

القرار الثالث:

يتم سحب ماكينات صرف السلع التموينية من كافة المخالفين من البقاله، وعلي البقالين ضرورة سداد القيمة التأمينية المقررة، حتى يتيح لهم استلام البضاعة من فروع شركات الجملة المصرية وشركة الجملة العامة.

القرار الرابع:

بالاستعانة لقواعد البيانات المتكاملة يتم إعادة كافة الأشخاص الذين تم حذفهم بطريقة عشوائية من بطاقات التموين وذلك في بداية شهر يناير من العام الجديد.

القرار الخامس:

تسعى الوزارة الي تطبيق نظام جديد عبر الهواتف المحمولة ليتم استخراج البطاقات التموينية المدعمة.

القرار السادس:

سوف يتم إضافة مواليد جدد الي البطاقات التموينية وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء علي هذا القرار.

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